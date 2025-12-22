Intel Aktie News: Intel am Montagabend tiefer

Um 20:26 Uhr rutschte die Intel-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 36,64 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 23'430 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Intel-Aktie bei 36,46 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,89 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Intel-Aktien beläuft sich auf 5'071'752 Stück.

Am 04.12.2025 markierte das Papier bei 44,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 16,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 17,67 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Intel-Aktie ist somit 51,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,380 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,037 USD. Intel liess sich am 23.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,90 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Intel noch ein Gewinn pro Aktie von -3,88 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 13.65 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.28 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 22.01.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,332 USD je Aktie in den Intel-Büchern.

