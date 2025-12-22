Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’172 0.3%  SPI 18’088 0.2%  Dow 48’135 0.4%  DAX 24’288 0.4%  Euro 0.9315 0.0%  EStoxx50 5’760 0.3%  Gold 4’339 0.1%  Bitcoin 70’170 3.3%  Dollar 0.7955 0.1%  Öl 60.5 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
UBS-Investment-Check: KI bleibt der Megatrend des Jahres 2026
Danone-Portfolio im Check: Welche Marken wirklich zum Konzern gehören
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Börsenampel auf Rot? An diesen Indikatoren erkennt man das Ende der Rally
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend
Suche...
Märkte im Umbruch 22.12.2025 03:27:29

UBS-Investment-Check: KI bleibt der Megatrend des Jahres 2026

UBS-Investment-Check: KI bleibt der Megatrend des Jahres 2026

Die UBS sieht künstliche Intelligenz und Technologie als zentrale Treiber der globalen Aktienmärkte in 2026. Wie Anleger von den transformativen Kräften profitieren können.

• UBS erwartet für den S&P 500 2026 einen Anstieg auf 7'700 Punkte
• Der Technologiesektor macht bereits 28 Prozent des MSCI AC World aus
• Chinas Tech-Branche zählt laut UBS zu den besten globalen Gelegenheiten

KI-Investitionen als Wachstumsmotor

In ihrem am 20. November 2025 veröffentlichten Jahresausblick betont die UBS Global Wealth Management die anhaltende Dynamik rund um künstliche Intelligenz. Der Informationstechnologie-Sektor mache mittlerweile 28 Prozent des MSCI AC World Index aus - getrieben von KI-Innovationen, die die Märkte 2025 nach oben befördert hätten. Für 2026 erwartet die UBS, dass starke Investitionen und eine beschleunigte Adoption weitere Kursgewinne bei KI-bezogenen Aktien antreiben werden.

Wie aus einer CIO-Analyse vom 2. Dezember 2025 hervorgeht, sieht die UBS echte Nachfrage nach KI-Produkten und -Dienstleistungen. Als Beleg dient die Token-Nutzung bei Google: Diese sei von 480 Billionen Token im Mai auf 1'300 Billionen im Oktober gestiegen - fast eine Verdreifachung innerhalb weniger Monate. Über die vergangenen 18 Monate habe sich die Token-Nutzung sogar um mehr als das 130-Fache erhöht. Trotz steigender Investitionen in KI-Infrastruktur blieben die Margen der grossen Technologiekonzerne mit rund 27 Prozent stabil. Auch die Monetarisierung zeige Fortschritte: OpenAI-CEO Sam Altman prognostiziere einen wiederkehrenden Jahresumsatz von 100 Milliarden US-Dollar bis 2027, verglichen mit geschätzten 13 Milliarden in diesem Jahr.

Kursziele und regionale Chancen

Für den S&P 500 prognostiziert die UBS im Basisszenario einen Stand von 7'700 Punkten bis Ende 2026 - ein Anstieg von rund 15 Prozent. Im optimistischen Szenario eines Technologie-Booms könnte der Index sogar auf 8'400 Punkte steigen. Unterstützt werde die Entwicklung durch ein günstiges wirtschaftliches Umfeld: Für die USA erwartet die Bank ein Wachstum von 1,7 Prozent, für die Eurozone 1,1 Prozent und für den asiatisch-pazifischen Raum rund 5 Prozent.

Neben den USA identifiziert die UBS weitere attraktive Märkte. Wie aus dem Jahresausblick hervorgeht, steche Chinas Technologiesektor als eine der besten globalen Gelegenheiten hervor - dank starker Liquidität, robustem Gewinnwachstum von erwarteten 37 Prozent in 2026 und attraktiven Bewertungen. Auch Japan und Europa stuft die Bank als attraktiv ein: In Japan stützten sich die Aussichten auf eine Erholung der Unternehmensgewinne und eine expansive Regierungspolitik. Für Europa prognostiziert das Finanzhaus ein Gewinnwachstum je Aktie von 7 Prozent beim EURO STOXX 50, wobei Industriewerte, Technologie und Versorger bevorzugt werden.

Diversifikation über Anlageklassen hinweg

Die UBS empfiehlt Anlegern, bis zu 30 Prozent eines diversifizierten Aktienportfolios in strukturelle Trends wie KI, Langlebigkeit sowie Energie und Ressourcen zu investieren. Letzterer Bereich profitiere von der steigenden Stromnachfrage durch KI-Rechenzentren, die neue Investitionen in Stromerzeugung, Energiespeicherung und Netzinfrastruktur antreibe.

Rohstoffen stuft die Bank als Anlageklasse auf "attraktiv" hoch. Angebotsengpässe, steigende Nachfrage und geopolitische Risiken sollten Energie, Metalle und Agrarrohstoffe stützen. Besondere Chancen sieht das Finanzhaus bei Kupfer, Aluminium und Agrarrohstoffen, während Gold als wertvoller Portfoliodiversifizierer gelte - mit einem Kursziel von 4'300 US-Dollar je Unze im Basisszenario. Bei Anleihen empfiehlt die UBS qualitativ hochwertige Papiere mit mittlerer Laufzeit, die einstellige Renditen im mittleren Bereich liefern sollten. Mark Haefele, Chief Investment Officer bei UBS GWM, fasst zusammen: Die Navigation durch strukturelle Veränderungen erfordere von Anlegern, ihre Strategien anzupassen und sich auf Sektoren zu konzentrieren, in denen Kapital fliesse und Transformation stattfinde.

D. Maier / Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Handelskrieg, KI & Politik: Die Markttreiber 2026 laut Allianz Global Investors
Bullenmarkt 2026: Warum Tech-Aktien an der NASDAQ vor einem Rekordjahr stehen
Quanten-Sprung an der Börse: Steht den Aktien von D-Wave, IonQ & Co. 2026 eine neue Rally bevor?

Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com,Simon Zenger / Shutterstock.com

Meistgelesene Nachrichten

Gold, Öl & Co. in KW 51: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Saxo Predictions 2026: Zündet der SpaceX-Börsengang die nächste Stufe der Weltraumwirtschaft?
KW 51: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Tesla-Rally durch KI? Piper Sandler hebt FSD-Fortschritte hervor
Schwacher Handel: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels im Minus
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Deutsche Bank AG: Airbus SE-Aktie erhält Buy
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Bitcoin-Bullrun 2026: Krypto-Börse prognostiziert Kursziel von 170'000 Dollar
KW 48: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche

Top-Rankings

KW 51: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 51: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 51: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
20:34 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende
20:22 Selenskyj: Konstruktive Gespräche in Miami
19:56 BVB-Aktie: Borussia Dortmund siegt 2:0 gegen Gladbach
19:17 ROUNDUP/Ukraine: Ungefähr 50 Ukrainer nach Russland verschleppt
18:26 Novartis und Roche bekräftigen Ausblick nach Vereinbarung mit USA
18:21 Frankreich baut das größte Kriegsschiff Europas
17:56 Justizminister: Epstein-Dateien auf Bitten Betroffener gelöscht
17:54 ROUNDUP: Ukraine-Gespräche in Miami mit Unterhändlern aller Seiten
17:48 Van Aken: Keine Koalition mit der CDU in Sachsen-Anhalt
17:46 Innenministerium: Mehr Hamas-Symbole könnten verboten werden