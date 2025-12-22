Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’172 0.3%  SPI 18’088 0.2%  Dow 48’135 0.4%  DAX 24’288 0.4%  Euro 0.9312 0.0%  EStoxx50 5’760 0.3%  Gold 4’402 1.5%  Bitcoin 70’549 0.1%  Dollar 0.7946 -0.1%  Öl 61.2 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Holcim-Aktie: Urteil im Lafarge-Prozess am 13. April erwartet - Klimaklage gegen Konzern
Gold kostet erstmals mehr als 4'400 US-Dollar - Erster Rekord seit Oktober
Bitcoin und Co.: Handeln Sie 50 Kryptos beim Schweizer Leader im Digital Banking
CEO der Tesla-Aktie Elon Musk gewinnt Rechtsstreit um Milliarden-Aktienpaket
Alcon-Aktie: STAAR verschiebt ausserordentliche GV zu Übernahme
Suche...
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner ETC/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

ETC/USD

Geändert am: 22.12.2025 07:17:34

Asiens Börsen in Grün

Am Montag präsentieren sich die Börsen in Fernost freundlich.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain.

Der SMI stieg zunächst tiefer in die Sitzung ein und bewegte sich anschliessend in einer engen Range um die Nulllinie herum. Gegen Mittag sackte das Börsenbarometer zwischenzeitlich in die Verlustzone ab, drehte am Nachmittag aber in die Gewinnzone. Letztlich verabschiedete er sich 0,27 Prozent stärker bei 13'171,85 Zählern ins Wochenende.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI folgten der Tendenz und gingen 0,21 Prozent höher bei 18'093,37 Punkten bzw. 0,10 Prozent fester bei 2'131,01 Stellen in den Feierabend, nachdem sie zuvor etwas schwächer in den Tag gestartet waren.

Die Schweizer Aktienbörse notierte zum Wochenschluss etwas stärker. Die Vorgaben aus den USA seien mehr oder weniger neutral, hiess es. Denn anfängliche Gewinne, die aufgrund der tiefer als erwartet ausgefallenen Inflation verbucht worden waren, schmolzen zum Schluss wieder ab. Die Inflationsrate in den USA war im November überraschend gefallen. Dies untermauerte sogleich die Erwartung bezüglich weiterer Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed im kommenden Jahr. Derweil signalisierte die Europäische Zentralbank eine Verlängerung der Zinspause. Das aktuelle Jahr dürfte nun wohl gelaufen sein, meint ein Händler. "Wir haben die Zentralbankentscheidungen und Konjunkturdaten, auf die wir so gewartet haben, hinter uns gebracht", sagte der Händler.

Der SMI hat in der zu Ende gehenden Woche fast zwei Prozent zugelegt. "Und mit einer Jahresperformance von gut 13 Prozent per Stand gestern Abend dürften wohl auch alle zufrieden sein", sagte der Händler.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt griffen vor dem Wochenende zu.

Der DAX nahm den Handel zunächst etwas schwächer auf und wechselte im weiteren Verlauf mehrfach das Vorzeichen. Nach einer längeren Phase nahe der Nulllinie brach das deutsche Börsenbarometer am Nachmittag nach oben aus. Letztlich verabschiedet sich das deutsche Börsenbarometer 0,37 Prozent fester bei 24'288,40 Stellen ins Wochenende.

Nach Anfangsverlusten konnte sich der deutsche Aktienmarkt nicht für eine Richtung entscheiden, bewegte sich aber am Nachmittag in die Gewinnzone. Im Dezember steht der Leitindex aber mit mehr als einem Prozent im Plus und in der Jahresbilanz mit mehr als 21 Prozent. Im Handelsverlauf hätte es am Freitag noch einmal spannend werden können, hiess es. "Es ist der grösste und wichtigste Optionsverfall des Jahres", schrieb der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners mit Blick darauf, dass Kontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen auslaufen. Den Dreh- und Angelpunkt sieht er bei der Marke von 24'000 Punkten, die zuletzt zeitweise unterschritten wurde. Inflationsdaten aus den USA hatten dem DAX am Vortag den notwendigen Schub gegeben, um wieder etwas Puffer zu dieser psychologischen Marke aufzubauen.

WALL STREET

Vor dem Wochenende zeigten sich Anleger an der Wall Street optimistisch.

Der Dow Jones legte leicht zu und verbesserte sich letztlich um 0,38 Prozent auf 48'134,89 Punkte.
Beim NASDAQ Composite ging es etwas deutlicher bergauf. Der Index schloss um 1,31 Prozent höher auf 23'307,62 Zähler.

Die US-Börsen haben sich am Freitag weiter von ihrem jüngsten Rücksetzer erholt. Eine Jahresendrally sei nach wie vor möglich, sagte ein Investmentexperte. Es herrschte unvermindert Erleichterung nach erfreulichen Inflationsdaten am Vortag. Im Blick stand obendrein der grosse Verfall an den Derivatebörsen. An diesem Handelstag liefen nach Schätzungen der Citigroup an Aktien, Indizes und Futures gekoppelte Kontrakte mit einem rekordhohen Nomialwert von 7,1 Billionen US-Dollar aus. Für langfristig orientierte Anleger war dies trotz teils verfallsbedingter Schwankungen in Einzelwerten und Indizes aber nicht relevant.

ASIEN

Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.

In Tokio steigt der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise um 1,83 Prozent auf 50'415,47 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es ebenfalls aufwärts: Der Shanghai Composite legt zwischenzeitlich 0,65 Prozent zu auf 3'915,87 Zähler.

Gewinne werden auch aus Hongkong gemeldet, wo es für den Hang Seng 0,10 Prozent aufwärts auf 25'719,50 Stellen geht.

Mit teils kräftigen Aufschlägen zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien am Montag und setzen damit die positive Tendenz vom Freitag fort. Getragen werden die Aufschläge vor allem von einer starken Erholung bei den Technologie- und Chipwerten.

Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte unverändert belassen. Wie die Notenbank des Landes mitteilte, bleiben der einjährige Referenz-Zinssatz (Loan Prime Rate - LPR) bei 3,0 Prozent und der fünfjährige LPR bei 3,5 Prozent. Die Loan Prime Rate ist einer der Leitzinsen der PBoC.

Die Märkte hatten diese Entscheidung weitgehend erwartet, da Peking auf Kurs ist, sein jährliches Wachstumsziel zu erreichen. Die Notenbank hatte zu Beginn des Monats signalisiert, dass sie möglicherweise die Leitzinsen im Jahr 2026 senken wird, als Teil der Bemühungen, das Wirtschaftswachstum zu stabilisieren und die Verbraucherpreise zu erhöhen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

Inside Trading & Investment

19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
19.12.25 Vontobel wünscht frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr
19.12.25 Das Rekordhoch im Blick
19.12.25 Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen
19.12.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Allzeithoch im Blick
18.12.25 Julius Bär: 18.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Softwareone Holding AG
18.12.25 SG-Marktüberblick: 18.12.2025
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’687.65 19.90 SD4B8U
Short 13’977.62 13.68 S80BSU
Short 14’482.96 8.94 B5HSYU
SMI-Kurs: 13’171.85 19.12.2025 17:30:54
Long 12’605.59 19.61 SRWBTU
Long 12’330.94 13.83 S9VBDU
Long 11’793.69 8.88 SHFB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
22.12.25 Aguila Copper Corp Registered Shs / Quartalszahlen
22.12.25 Algernon Health Inc Registered Shs / Quartalszahlen
22.12.25 Argentum Silver Corp / Generalversammlung
22.12.25 BioMark Diagnostics Inc / Generalversammlung
22.12.25 Bird River Resources Inc Registered Shs / Quartalszahlen
22.12.25 Brookmount Explorations Inc Registered Shs / Quartalszahlen
22.12.25 CleanTech Lithium PLC Registered shs / Generalversammlung
22.12.25 Ennis IncShs / Quartalszahlen
mehr

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
22.12.25 Konsumklima
22.12.25 Zinsentscheidung der PBoC
22.12.25 Consumer Price Index (MoM)
22.12.25 Export Prices (YoY)
22.12.25 Consumer Price Index (YoY)
22.12.25 Import Prices (YoY)
22.12.25 Producer Price Index (YoY)
22.12.25 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
22.12.25 Leistungsbilanz
22.12.25 Gesamtinvestitionen der gewerblichen Wirtschaft (Quartal)
22.12.25 Gesamtinvestitionen der gewerblichen Wirtschaft (Jahr)
22.12.25 Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
22.12.25 Industrieprognose
22.12.25 Bruttoinlandsprodukt - Überarbeitet (im Jahresvergleich)
22.12.25 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
22.12.25 Auslandsankünfte
22.12.25 Verbraucherpreisindex
22.12.25 Auslandsschulden
22.12.25 Verbraucherpreisindex ( Jahr )
22.12.25 Einzelhandelsumsätze ( Jahr )
22.12.25 Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich)
22.12.25 Leistungsbilanz (Jahr)
22.12.25 Erzeugerpreisindex ( Monat )
22.12.25 Erzeugerpreisindex ( Jahr )
22.12.25 Kerninflation erste Monatshälfte
22.12.25 Inflation in der ersten Monatshälfte
22.12.25 Bruttoinlandsprodukt (YoY)
22.12.25 Bruttoinlandsprodukt (QoQ)
22.12.25 M3-Geldmenge ( Jahr )
22.12.25 Rohstoffpreisindex
22.12.25 Industrieproduktpreise (Monat)
22.12.25 Chicago Fed nationaler Aktivitätsindex
22.12.25 M2 Geldmenge
22.12.25 Auktion 3-monatiger Treasury Bills
22.12.25 Auktion 6-monatiger Treasury Bills
22.12.25 Auktion 2-jähriger Staatsanleihen

Meistgelesene Nachrichten

Gold, Öl & Co. in KW 51: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Saxo Predictions 2026: Zündet der SpaceX-Börsengang die nächste Stufe der Weltraumwirtschaft?
KW 51: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Tesla-Rally durch KI? Piper Sandler hebt FSD-Fortschritte hervor
Schwacher Handel: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels im Minus
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Deutsche Bank AG: Airbus SE-Aktie erhält Buy
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Bitcoin-Bullrun 2026: Krypto-Börse prognostiziert Kursziel von 170'000 Dollar

Top-Rankings

KW 51: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 51: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 51: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/ETC 0.0815 -0.0005
-0.59

finanzen.net News

Datum Titel
06:34 ROUNDUP: Frieden mit dem Finanzamt - immer weniger Steuerprozesse
06:34 ROUNDUP/Deutsche Drohnenwaffe ist komplett: Gefechtskopf getestet
06:34 ROUNDUP 2: USA loben Gespräche mit Ukraine und Russland als konstruktiv
07:00 Goldpreis steigt auf Rekordhoch - erstmals seit Oktober
06:08 Schleswig-Holsteins Ministerpräsident fordert Tempo bei Staatsmodernisierung
06:07 Von wegen kreativ: Warum die KI oft in alte Muster verfällt
06:04 WOCHENVORSCHAU: Termine bis 2. Januar 2026
06:04 TAGESVORSCHAU: Termine am 22. Dezember 2025
05:59 ROUNDUP/Witkoff: Moskau setzt sich weiter für Frieden in Ukraine ein
05:59 ROUNDUP/Verdi-Chef: Viele Frauen haben nur unter 1.000 Euro Rente