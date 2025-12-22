Asiens Börsen in Grün

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain.

Der SMI stieg zunächst tiefer in die Sitzung ein und bewegte sich anschliessend in einer engen Range um die Nulllinie herum. Gegen Mittag sackte das Börsenbarometer zwischenzeitlich in die Verlustzone ab, drehte am Nachmittag aber in die Gewinnzone. Letztlich verabschiedete er sich 0,27 Prozent stärker bei 13'171,85 Zählern ins Wochenende.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI folgten der Tendenz und gingen 0,21 Prozent höher bei 18'093,37 Punkten bzw. 0,10 Prozent fester bei 2'131,01 Stellen in den Feierabend, nachdem sie zuvor etwas schwächer in den Tag gestartet waren.

Die Schweizer Aktienbörse notierte zum Wochenschluss etwas stärker. Die Vorgaben aus den USA seien mehr oder weniger neutral, hiess es. Denn anfängliche Gewinne, die aufgrund der tiefer als erwartet ausgefallenen Inflation verbucht worden waren, schmolzen zum Schluss wieder ab. Die Inflationsrate in den USA war im November überraschend gefallen. Dies untermauerte sogleich die Erwartung bezüglich weiterer Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed im kommenden Jahr. Derweil signalisierte die Europäische Zentralbank eine Verlängerung der Zinspause. Das aktuelle Jahr dürfte nun wohl gelaufen sein, meint ein Händler. "Wir haben die Zentralbankentscheidungen und Konjunkturdaten, auf die wir so gewartet haben, hinter uns gebracht", sagte der Händler.

Der SMI hat in der zu Ende gehenden Woche fast zwei Prozent zugelegt. "Und mit einer Jahresperformance von gut 13 Prozent per Stand gestern Abend dürften wohl auch alle zufrieden sein", sagte der Händler.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt griffen vor dem Wochenende zu.

Der DAX nahm den Handel zunächst etwas schwächer auf und wechselte im weiteren Verlauf mehrfach das Vorzeichen. Nach einer längeren Phase nahe der Nulllinie brach das deutsche Börsenbarometer am Nachmittag nach oben aus. Letztlich verabschiedet sich das deutsche Börsenbarometer 0,37 Prozent fester bei 24'288,40 Stellen ins Wochenende.

Nach Anfangsverlusten konnte sich der deutsche Aktienmarkt nicht für eine Richtung entscheiden, bewegte sich aber am Nachmittag in die Gewinnzone. Im Dezember steht der Leitindex aber mit mehr als einem Prozent im Plus und in der Jahresbilanz mit mehr als 21 Prozent. Im Handelsverlauf hätte es am Freitag noch einmal spannend werden können, hiess es. "Es ist der grösste und wichtigste Optionsverfall des Jahres", schrieb der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners mit Blick darauf, dass Kontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen auslaufen. Den Dreh- und Angelpunkt sieht er bei der Marke von 24'000 Punkten, die zuletzt zeitweise unterschritten wurde. Inflationsdaten aus den USA hatten dem DAX am Vortag den notwendigen Schub gegeben, um wieder etwas Puffer zu dieser psychologischen Marke aufzubauen.

WALL STREET

Vor dem Wochenende zeigten sich Anleger an der Wall Street optimistisch.

Der Dow Jones legte leicht zu und verbesserte sich letztlich um 0,38 Prozent auf 48'134,89 Punkte.

Beim NASDAQ Composite ging es etwas deutlicher bergauf. Der Index schloss um 1,31 Prozent höher auf 23'307,62 Zähler.

Die US-Börsen haben sich am Freitag weiter von ihrem jüngsten Rücksetzer erholt. Eine Jahresendrally sei nach wie vor möglich, sagte ein Investmentexperte. Es herrschte unvermindert Erleichterung nach erfreulichen Inflationsdaten am Vortag. Im Blick stand obendrein der grosse Verfall an den Derivatebörsen. An diesem Handelstag liefen nach Schätzungen der Citigroup an Aktien, Indizes und Futures gekoppelte Kontrakte mit einem rekordhohen Nomialwert von 7,1 Billionen US-Dollar aus. Für langfristig orientierte Anleger war dies trotz teils verfallsbedingter Schwankungen in Einzelwerten und Indizes aber nicht relevant.

ASIEN

Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.

In Tokio steigt der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise um 1,83 Prozent auf 50'415,47 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es ebenfalls aufwärts: Der Shanghai Composite legt zwischenzeitlich 0,65 Prozent zu auf 3'915,87 Zähler.

Gewinne werden auch aus Hongkong gemeldet, wo es für den Hang Seng 0,10 Prozent aufwärts auf 25'719,50 Stellen geht.

Mit teils kräftigen Aufschlägen zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien am Montag und setzen damit die positive Tendenz vom Freitag fort. Getragen werden die Aufschläge vor allem von einer starken Erholung bei den Technologie- und Chipwerten.

Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte unverändert belassen. Wie die Notenbank des Landes mitteilte, bleiben der einjährige Referenz-Zinssatz (Loan Prime Rate - LPR) bei 3,0 Prozent und der fünfjährige LPR bei 3,5 Prozent. Die Loan Prime Rate ist einer der Leitzinsen der PBoC.

Die Märkte hatten diese Entscheidung weitgehend erwartet, da Peking auf Kurs ist, sein jährliches Wachstumsziel zu erreichen. Die Notenbank hatte zu Beginn des Monats signalisiert, dass sie möglicherweise die Leitzinsen im Jahr 2026 senken wird, als Teil der Bemühungen, das Wirtschaftswachstum zu stabilisieren und die Verbraucherpreise zu erhöhen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires