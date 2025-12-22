Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’172 0.3%  SPI 18’088 0.2%  Dow 48’135 0.4%  DAX 24’288 0.4%  Euro 0.9315 0.0%  EStoxx50 5’760 0.3%  Gold 4’339 0.1%  Bitcoin 70’170 3.3%  Dollar 0.7955 0.1%  Öl 60.5 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
UBS-Investment-Check: KI bleibt der Megatrend des Jahres 2026
Danone-Portfolio im Check: Welche Marken wirklich zum Konzern gehören
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Börsenampel auf Rot? An diesen Indikatoren erkennt man das Ende der Rally
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend
Suche...
Verkaufsempfehlungen KW 51 22.12.2025 03:21:20

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Diese Aktien empfehlen Analysten zum Verkauf:

×

    Weitere Links:

    Warren Buffett: Wie Fehler seine Anlagestrategie geprägt haben
    Warren Buffett: So wurde das Orakel von Omaha zum Starinvestor
    Tipps des Experten: So könnten Anleger laut Warren Buffett reicher in Rente gehen

    Bildquelle: REDPIXEL.PL / Shutterstock.com,Tatiana Popova / Shutterstock.com,pupunkkop / Shutterstock.com
    Eintrag hinzufügen

    Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

    Es ist ein Fehler aufgetreten!

    Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

    CHF
    Hinzufügen

    Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

    Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

    David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

    Im Video geht es um:

    📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
    🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
    💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
    🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
    🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
    ₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
    🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
    💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

    Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

    👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

    Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

    Inside Trading & Investment

    19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
    19.12.25 Vontobel wünscht frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr
    19.12.25 Das Rekordhoch im Blick
    19.12.25 Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen
    19.12.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Allzeithoch im Blick
    18.12.25 Julius Bär: 18.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Softwareone Holding AG
    18.12.25 SG-Marktüberblick: 18.12.2025
    12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
    mehr

    Mini-Futures auf SMI

    Typ Stop-Loss Hebel Symbol
    Short 13’687.65 19.90 SD4B8U
    Short 13’977.62 13.68 S80BSU
    Short 14’482.96 8.94 B5HSYU
    SMI-Kurs: 13’171.85 19.12.2025 17:30:54
    Long 12’605.59 19.61 SRWBTU
    Long 12’330.94 13.83 S9VBDU
    Long 11’793.69 8.88 SHFB5U
    Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

    Meistgelesene Nachrichten

    Gold, Öl & Co. in KW 51: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
    Saxo Predictions 2026: Zündet der SpaceX-Börsengang die nächste Stufe der Weltraumwirtschaft?
    KW 51: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
    Tesla-Rally durch KI? Piper Sandler hebt FSD-Fortschritte hervor
    Schwacher Handel: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels im Minus
    Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
    Deutsche Bank AG: Airbus SE-Aktie erhält Buy
    Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
    Bitcoin-Bullrun 2026: Krypto-Börse prognostiziert Kursziel von 170'000 Dollar
    KW 48: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche

    Top-Rankings

    KW 51: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
    Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
    Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
    KW 51: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
    Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
    Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
    Die Performance der Kryptowährungen in KW 51: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
    Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
    Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
    Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

    finanzen.net News

    Datum Titel
    20:34 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende
    20:22 Selenskyj: Konstruktive Gespräche in Miami
    19:56 BVB-Aktie: Borussia Dortmund siegt 2:0 gegen Gladbach
    19:17 ROUNDUP/Ukraine: Ungefähr 50 Ukrainer nach Russland verschleppt
    18:26 Novartis und Roche bekräftigen Ausblick nach Vereinbarung mit USA
    18:21 Frankreich baut das größte Kriegsschiff Europas
    17:56 Justizminister: Epstein-Dateien auf Bitten Betroffener gelöscht
    17:54 ROUNDUP: Ukraine-Gespräche in Miami mit Unterhändlern aller Seiten
    17:48 Van Aken: Keine Koalition mit der CDU in Sachsen-Anhalt
    17:46 Innenministerium: Mehr Hamas-Symbole könnten verboten werden