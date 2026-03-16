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16.03.2026 20:27:13

Intel Aktie News: Intel zeigt sich am Montagabend freundlich

Intel Aktie News: Intel zeigt sich am Montagabend freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Intel. Zuletzt stieg die Intel-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 46,74 USD.

Intel
37.75 CHF 5.07%
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Die Intel-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 46,74 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 22'365 Punkten tendiert. Bei 49,17 USD erreichte die Intel-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,92 USD. Bisher wurden heute 17'603'583 Intel-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,60 USD) erklomm das Papier am 23.01.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,81 Prozent könnte die Intel-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,67 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 62,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Intel-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,041 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Intel am 22.01.2026 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,03 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Intel in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -4,11 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 13.67 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 14.26 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Intel am 23.04.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Intel-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,503 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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