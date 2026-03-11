Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'959 -0.8%  SPI 17'959 -0.9%  Dow 47'417 -0.6%  DAX 23'640 -1.4%  Euro 0.9024 -0.1%  EStoxx50 5'795 -0.7%  Gold 5'177 -0.2%  Bitcoin 55'079 1.2%  Dollar 0.7800 0.1%  Öl 93.7 2.5% 
NASDAQ 100 985336 / US6311011026

24’965.01
Pkt
8.54
Pkt
0.03 %
22:16:00
NASDAQ 100-Kursentwicklung 11.03.2026 22:34:15

Börse New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsende fester

Börse New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsende fester

Letztendlich agierten die Anleger in New York vorsichtiger.

Letztendlich schloss der NASDAQ 100 am Mittwoch nahezu unverändert (plus 0.03 Prozent) bei 24’965.01 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.388 Prozent stärker bei 25’053.24 Punkten, nach 24’956.47 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 24’856.60 Punkte, das Tageshoch hingegen 25’152.12 Zähler.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 2.19 Prozent. Vor einem Monat, am 11.02.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25’201.26 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.12.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 25’686.68 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.03.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 19’376.96 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 0.957 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26’165.08 Punkten. Bei 24’289.23 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Micron Technology (+ 3.86 Prozent auf 418.69 USD), Datadog A (+ 3.58 Prozent auf 127.49 USD), Align Technology (+ 3.18 Prozent auf 174.81 USD), Intel (+ 2.57 Prozent auf 47.98 USD) und Charter A (+ 2.29 Prozent auf 224.36 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Constellation Energy (-5.17 Prozent auf 300.69 USD), AppLovin (-3.34 Prozent auf 461.45 USD), Atlassian (-3.28 Prozent auf 75.45 USD), Workday (-3.26 Prozent auf 137.84 USD) und Old Dominion Freight Line (-3.20 Prozent auf 188.78 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 35’962’533 Aktien gehandelt. Mit 3.865 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

In diesem Jahr verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.78 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
