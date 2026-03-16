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Geändert am: 16.03.2026 08:16:09

SMI und DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneins

Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex werden zum Wochenstart fester erwartet. Die asiatischen Börsen zeigen sich zum Wochenstart uneinheitlich.

SCHWEIZ

Anleger am heimischen Aktienmarkt dürften am Montag zugreifen.

Der SMI wird mit einem leichten Plus erwartet.
Die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI dürften sich der Tendenz des Leitindex anschliessen.

Die Börsen dürften mit einem kleinen Plus in den Handel am Montag starten. Weiterhin gibt es mit dem Krieg im Nahen Osten nur ein Thema, und hier steht für die Märkte weiterhin die Entwicklung des Ölpreisesim Fokus. Brent stand im Tageshoch bereits bei 106,50 Dollar das Barrel. Für etwas Entspannung sorgt die Nachricht, dass zwei Tanker mit Flüssiggas auf dem Weg nach Indien die Strasse von Hormus passiert haben. Die Meerenge gilt seit mehreren Tagen als praktisch geschlossen. Derweil drohen die USA den Bündnispartnern, sollten sie die Vereinigten Staaten in ihren Bemühungen nicht unterstützen, die Meerenge wieder zu öffnen. Die Reaktion der Allierten fällt bislang zurückhaltend aus. Ausserhalb der Nato haben Australien sowie Japan bereits erklärt, keine Schiffe in die Region zu entsenden. "Und selbst wenn sich eine Koalition bilden sollte, ist aktuell nicht klar, ob die Strasse von Hormus damit befahrbar gehalten werden kann", so Vermögensverwalter Thomas Altmann von QC Partners. Etwas Unterstützung für den Markt kommt von positiven Wirtschaftsdaten aus China.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird zum Wochenstart mit leichten Gewinnen erwartet.

Der DAX dürfte sich zum Handelsstart von seiner freundlichen Seite präsentieren.

Der DAX dürfte recht stabil in den elften Handelstag seit Kriegsausbruch im Iran starten. Anders als an den vorangegangenen zwei Montagen erwarten die Anleger nach dem Wochenende keine neuen Hiobsbotschaften. Vor einer Woche war der Energiemarkt in regelrechte Panik geraten. Der Ölpreis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent war mit fast 120 Dollar noch auf den höchsten Stand seit 2022 geschossen. Dies hatte den DAX auf sein bisheriges Tief seit Kriegsausbruch bei 22'927 Punkten zurückgeworfen. Aktuell kostet Brent rund 105 Dollar je Barrel und damit nur moderat mehr als vor dem Wochenende. Für den Aktienmarkt sind die Öl- und Gaspreise als Gradmesser für Konjunktur- und Inflationssorgen weiter das Zünglein an der Waage. Besonders im Fokus stehen alle Nachrichten über den wichtigsten Versorgungsweg, die Strasse von Hormus, die vom Iran faktisch blockiert ist.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Freitag tiefer.

Der Dow Jones startete nahe der Nulllinie und legte anschliessend deutlich zu. Im weiteren Verlauf fiel er jedoch ins Minus zurück, wo er den Tag letztlich 0,25 Prozent schwächer bei 46'559,83 Punkten beendete.
Der NASDAQ Composite eröffnete höher, drehte anschliessend jedoch ebenso in die Verlustzone. Sein Schlussstand: 22'105,36 Zähler (-0,93 Prozent).

Die US-Börsen haben ihren am Freitag gestarteten vorsichtigen Erholungsversuch rasch wieder beendet. Belastet wurde die Stimmung zuletzt vor allem durch die zunehmende Eskalation des Iran-Kriegs und die damit verbundenen steigenden Ölpreise. Zuvor hatten im frühen Handel enttäuschende Konjunkturdaten noch Hoffnungen der Anleger auf zumindest eine Leitzinssenkung der US-Notenbank in diesem Jahr geweckt. Hintergrund ist, dass die US-Wirtschaft im Schlussquartal 2025 schwächer gewachsen ist als von Ökonomen erwartet.

ASIEN

Die Börsen in Fernost weisen am Montag unterschiedliche Vorzeichen auf.

In Tokio bewegt sich der Nikkei 225 zeitweise 0,46 Prozent tiefer bei 53'572,22 Punkten und tendiert im weiteren Verlauf um die Nulllinie herum.

Auch auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite teilweise 0,39 Prozent im Minus bei 4'079,28 und verliert auch im weiteren Verlauf weiter an Boden.

In Hongkong bewegt sich der Hang Seng derweil bei 1,39 Prozent im Plus bei 25'818,77 Einheiten und bewegt sich auch weiter im grünen Bereich.

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Montag im Handelsverlauf uneinheitlich. Bremsend wirken die weiter hohen Ölpreise vor dem Hintergrund der anhaltenden gegenseitigen Angriffe im Nahost-Krieg. Die wichtige Öl-Schifffahrtsstrasse, die Strasse von Hormus, ist praktisch unpassierbar und die USA verstärken nun ihre Anstrengungen, bei anderen Ländern Unterstützung beim Geleitschutz von Schiffen durch die Strasse von Hormus zu finden. Derweil lastet unverändert die mit den stark gestiegenen Energiepreisen einhergehende Sorge vor einem globalen Inflationsanstieg die Stimmung.

Das Investitionswachstum in China habe positiv überrascht, was vor allem auf einen starken Anstieg der Infrastrukturinvestitionen zurückzuführen sei, sagt Ökonom Zhiwei Zhang von Pinpoint Asset Management. Dennoch seien die privaten Investitionen gesunken und die Arbeitslosigkeit gestiegen, was zeige, dass die Binnennachfrage nach wie vor schwach sei. Weil der Konflikt im Nahen Osten die Weltwirtschaft in den kommenden Monaten beeinflussen dürften, erwartet Zhang, dass die politischen Entscheidungsträger in China die Entwicklungen genau beobachteten und bei Bedarf mit fiskalpolitischen Massnahmen reagierten. Der Fokus richte sich nun auf das bevorstehende Treffen zwischen der chinesischen und der US-Führung.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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