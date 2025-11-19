Handel in Zürich: SMI mittags mit Gewinnen

Am Mittwoch geht es im SMI um 12:09 Uhr via SIX um 0.50 Prozent auf 12’544.29 Punkte nach oben. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1.460 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.334 Prozent auf 12’523.69 Punkte an der Kurstafel, nach 12’481.95 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12’548.06 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12’494.04 Zählern.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 0.701 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wies der SMI einen Wert von 12’644.49 Punkten auf. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 19.08.2025, den Stand von 12’212.19 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2024, lag der SMI-Kurs bei 11’541.43 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 7.92 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 13’199.05 Punkten. Bei 10’699.66 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Roche (+ 1.27 Prozent auf 310.60 CHF), Geberit (+ 0.80 Prozent auf 606.40 CHF), Nestlé (+ 0.71 Prozent auf 79.82 CHF), Alcon (+ 0.67 Prozent auf 60.34 CHF) und Novartis (+ 0.65 Prozent auf 102.66 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Logitech (-1.16 Prozent auf 88.82 CHF), Swiss Re (-0.78 Prozent auf 139.10 CHF), Givaudan (-0.67 Prozent auf 3’278.00 CHF), Partners Group (-0.59 Prozent auf 910.60 CHF) und Zurich Insurance (-0.18 Prozent auf 556.80 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 720’767 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 247.005 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.45 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.07 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

