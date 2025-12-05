Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’934 0.3%  SPI 17’788 0.3%  Dow 47’851 -0.1%  DAX 24’079 0.8%  Euro 0.9362 0.1%  EStoxx50 5’746 0.5%  Gold 4’228 0.4%  Bitcoin 73’312 -1.0%  Dollar 0.8040 0.1%  Öl 63.2 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335ABB1222171Novartis1200526Partners Group2460882
Top News
Lindt-Aktie tiefer: Einigung mit Migros beendet Lieferengpass
Bernstein Research veröffentlicht Bewertung: BMW-Aktie mit Outperform
Bernstein Research beurteilt Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Market-Perform
Analyse: Bernstein Research vergibt Market-Perform an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie
Bernstein Research beurteilt EON SE-Aktie mit Market-Perform
Suche...
eToro entdecken

Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

128.65
CHF
-9.85
CHF
-7.11 %
14:07:10
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.12.2025 12:11:52

Swiss Re Neutral

Swiss Re
128.66 CHF -7.25%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Swiss Re mit einem Kursziel von 138 Franken auf "Neutral" belassen. Gewinnziel und Aktienrückkaufprogramm lägen unter den Erwartungen, schrieb Andrew Baker am Freitag. Entscheidend sei nun, wie sehr der Rückversicherer dabei lediglich Zurückhaltung übe./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 06:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re AG Neutral
Unternehmen:
Swiss Re AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
138.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
130.35 CHF 		Abst. Kursziel*:
5.87%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
128.66 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
7.26%
Analyst Name::
Andrew Baker 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Swiss Re AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten