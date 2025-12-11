Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Weiter auf Rekordkurs 11.12.2025 06:08:00

Flughafen Zürich-Aktie: Im November mehr Passagiere befördert

Über den Flughafen Zürich sind in den ersten elf Monaten des Jahres 30,0 Millionen Menschen gereist.

Flughafen Zürich
240.78 CHF -0.50%
Kaufen Verkaufen
Damit steuert der grösste Schweizer Flughafen auf einen Jahresrekord zu.

Mit dem Passagieraufkommen von Januar bis November erreichte der Flughafen ein Plus von 4,2 Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode, wie es in einer Mitteilung vom Mittwochabend hiess. Allein im November reisten mit 2,35 Millionen Personen 7,1 Prozent mehr Menschen über den Flughafen.

Das Plus bei den Reisenden war im November vor allem auf lokale Fluggäste zurückzuführen. Ihre Zahl legte um 7,8 Prozent zu, während die Zahl der Umsteigepassagiere um 5,8 Prozent stieg.

Seit Jahresanfang stieg die Zahl der Passagiere im Jahresvergleich in jedem Monat an und auf Jahressicht steuert der Flughafen auf einen Rekord zu. Im August bei Publikation der Halbjahreszahlen bekräftigte das Management das Ziel, 2025 den Passagierrekord von 31,5 Millionen aus dem Jahr 2019 brechen zu wollen. Im Jahr 2024 waren es 31,2 Millionen gewesen.

Passagiere etwas ausgabefreudiger

Der Kommerzumsatz lag im November bei 47,8 Millionen Franken. Das entspricht einem Anstieg von 4,2 Prozent. Dabei stiegen die Verkäufe auf der sogenannten Airside, also dem Bereich nach der Sicherheitskontrolle, um 7,5 Prozent an. Auf der "Landseite" nahmen sie um 0,3 Prozent zu - hier sind die Verkäufe im Shoppingcenter "The Circle" mit eingerechnet.

Die Passagiere waren im Schnitt etwas ausgabefreudiger: So gab jeder Passagier 23,0 Franken am Flughafen aus, was einem Anstieg um 0,4 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Seit Jahresanfang gingen die durchschnittlichen Ausgaben allerdings um 0,9 Prozent zurück.

Die Frachtvolumen stiegen derweil wieder deutlich an: Im November wurden 38'961 Tonnen Fracht abgewickelt - ein Plus von 3,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die Aktie des Flughafen Zürich verlor an der SIX 0,17 Prozent auf 241,00 CHF.

Zürich (awp)

