CAC 40-Kursentwicklung 19.12.2025 17:58:30

Handel in Paris: CAC 40 schliesst mit Gewinnen

Handel in Paris: CAC 40 schliesst mit Gewinnen

Wenig Veränderung war schlussendlich in Paris zu beobachten.

Letztendlich beendete der CAC 40 den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0.01 Prozent) bei 8’151.38 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.452 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.238 Prozent auf 8’131.24 Punkte an der Kurstafel, nach 8’150.64 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Freitag bei 8’177.75 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8’131.06 Punkten erreichte.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 0.795 Prozent. Vor einem Monat, am 19.11.2025, wurde der CAC 40 auf 7’953.77 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 19.09.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 7’853.59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.12.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7’294.37 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 10.25 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8’314.23 Punkten. Bei 6’763.76 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 671’523 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 311.824 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Blick

Die Worldline SA-Aktie weist mit 1.98 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die Carrefour-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.23 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

CAC 40 8'151.38 0.01%

