Freundlicher Handel: MDAX zum Start des Montagshandels im Plus

Der MDAX verbucht im XETRA-Handel um 09:11 Uhr Gewinne in Höhe von 0.11 Prozent auf 31’031.90 Punkte. Die MDAX-Mitglieder sind damit 320.896 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.014 Prozent auf 31’003.37 Punkte an der Kurstafel, nach 30’998.88 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 31’033.03 Punkte, das Tagestief hingegen 30’976.09 Zähler.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 25.07.2025, betrug der MDAX-Kurs 31’484.37 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, wies der MDAX 29’894.72 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, wies der MDAX einen Wert von 25’196.58 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 20.66 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 31’754.30 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 23’135.20 Punkte.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit Delivery Hero (+ 2.44 Prozent auf 24.76 EUR), HENSOLDT (+ 1.73 Prozent auf 88.05 EUR), CTS Eventim (+ 1.35 Prozent auf 82.30 EUR), RENK (+ 1.25 Prozent auf 59.20 EUR) und thyssenkrupp (+ 1.02 Prozent auf 8.88 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil Nordex (-0.64 Prozent auf 21.78 EUR), Fraport (-0.59 Prozent auf 75.75 EUR), KION GROUP (-0.59 Prozent auf 59.05 EUR), flatexDEGIRO (-0.56 Prozent auf 28.36 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-0.54 Prozent auf 92.85 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Im MDAX ist die HelloFresh-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 135’940 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie hat im MDAX mit 31.142 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

Im MDAX weist die TUI-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die RTL-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16.95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

