DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007

MDAX im Fokus 02.10.2025 17:58:36

Aufschläge in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im MDAX

Aufschläge in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im MDAX

Der MDAX entwickelte sich schlussendlich positiv.

DWS Group
49.42 CHF -1.22%
Kaufen Verkaufen

Am Donnerstag bewegte sich der MDAX via XETRA schlussendlich 1.01 Prozent stärker bei 30’768.42 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 348.802 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0.519 Prozent auf 30’617.57 Punkte an der Kurstafel, nach 30’459.59 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 30’956.37 Punkte, das Tagestief hingegen 30’617.57 Zähler.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Plus von 2.15 Prozent. Der MDAX wies vor einem Monat, am 02.09.2025, einen Wert von 29’604.64 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.07.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 30’294.88 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 02.10.2024, wurde der MDAX mit 26’773.04 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 19.63 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 31’754.30 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23’135.20 Zählern verzeichnet.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit HOCHTIEF (+ 7.58 Prozent auf 249.80 EUR), HENSOLDT (+ 5.71 Prozent auf 113.00 EUR), RATIONAL (+ 5.43) Prozent auf 698.50 EUR), RENK (+ 4.89 Prozent auf 88.30 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 4.63 Prozent auf 66.70 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen IONOS (-4.97 Prozent auf 35.40 EUR), thyssenkrupp (-4.05 Prozent auf 11.84 EUR), DWS Group GmbH (-1.96 Prozent auf 52.45 EUR), Fraport (-1.62 Prozent auf 72.80 EUR) und PUMA SE (-1.33 Prozent auf 21.55 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im MDAX auf

Das Handelsvolumen der thyssenkrupp-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 4’858’266 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 37.793 Mrd. Euro im MDAX den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Im MDAX präsentiert die TUI-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16.16 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

