11.09.2025 07:26:18

Fraport
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fraport von 70 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Graham Hunt beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit dem Einfluss des Flughafens in Lima auf das Konzernergebnis. Der peruanische Flughafen unterstreiche Fraports Cashflow-Wendepunkt ab 2027, da die Entwicklungsinvestitionen ausliefen und neue Anlagen in die Betriebsphase übergingen. In seinen Schätzungen für den Flughafenbetreiber berücksichtigte er neue Zielsetzungen für den südamerikanischen Flughafen./rob/tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 18:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport AG Hold
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
72.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
72.80 € 		Abst. Kursziel*:
-1.10%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
73.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1.37%
Analyst Name::
Graham Hunt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

