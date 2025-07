NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall rechnet bei dem Frankfurter Flughafenbetreiber für das zweite Quartal mit einem Anstieg des operativen Ergebnisses (Ebitda) im Vorjahresvergleich um 7,7 Prozent. Dies schrieb sie am Freitagabend in ihrem Ausblick auf den Halbjahresbericht Anfang August./rob/ag/ck;