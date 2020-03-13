Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
41.67CHF
-40.75CHF
-49.44 %
13.03.2020
SWX
15.10.2025 07:53:39
Fraport Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fraport vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Elodie Rall rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie im Jahresvergleich mit einem Wachstum des bereinigen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 6 Prozent./rob/mis/mne;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Fraport AG
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
77.00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
76.45 €
Abst. Kursziel*:
0.72%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
76.80 €
Abst. Kursziel aktuell:
0.26%
Analyst Name::
Elodie Rall
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
