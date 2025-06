NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Underperform" belassen. Nach enttäuschenden Verkehrszahlen für Mai betonte Graham Hunt am Freitag, dass die Auslastung in Frankfurt zurückgegangen ist. Gleiches habe bereits der Betreiber des Flughafens Zürich vermelden müssen. Die Monatszahlen schwankten zwar, aber Trend und Umfeld passten nicht zur Neubewertung der Fraport-Aktien./rob/ag/gl;