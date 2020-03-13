Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fraport von 69 auf 77 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Elodie Rall setzte dabei am Donnerstagabend im Rahmen ihrer Neubewertung europäischer Flughäfen bei den Frankfurtern einen höheren Wert für die Beteiligung am Airport Lima an./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 19:49 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

