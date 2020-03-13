Fraport 68.81 CHF -1.22% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fraport von 69 auf 77 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Elodie Rall setzte dabei am Donnerstagabend im Rahmen ihrer Neubewertung europäischer Flughäfen bei den Frankfurtern einen höheren Wert für die Beteiligung am Airport Lima an./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 19:49 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 00:15 / BST



