Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
41.67CHF
-40.75CHF
-49.44 %
13.03.2020
SWX
14.10.2025 07:52:28
Fraport Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport auf "Hold" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Das Wachstum des Flugverkehrs in Frankfurt sei im September wieder niedriger ausgefallen, schrieb Graham Hunt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach einem starken August sei das aber eine gewisse Normalisierung./rob/mis/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 01:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 01:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 01:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Hold
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
72.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
75.80 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.01%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
75.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.00%
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Fraport AG
|
08.10.25
|Fraport-Aktie unverändert: Terminal 3 am Flughafen Frankfurt geht am 22. April 2026 in Betrieb (Dow Jones)
|
07.10.25
|MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fraport von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Aufschläge in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im MDAX (finanzen.ch)
|
02.10.25
|Aufschläge in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im MDAX (finanzen.ch)
|
02.10.25
|Handel in Frankfurt: MDAX steigt am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
30.09.25
|September 2025: Analysten sehen Potenzial bei Fraport-Aktie (finanzen.net)
|
24.09.25
|EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
23.09.25
|MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Fraport AG
|07:52
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|11.09.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Fraport AG
|41.67
|-49.44%
