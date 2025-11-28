Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303

28.11.2025 13:23:00

Fraport-Aktie tiefer: Frankfurter Flughafenbetreiber erweitert Brasilien-Portfolio

Fraport hat im Nordosten Brasiliens den Zuschlag für die Betriebskonzession des Flughafens Jericoacoara bekommen.

Fraport
66.88 CHF -0.21%
Damit wird das Frankfurter Unternehmen künftig beide Flughäfen im Bundesstaat Ceara betreiben.

Die Laufzeit der Konzession für Jericoacoara bis 2047 orientiert sich an jener für den bisher schon betriebenen Airport Fortaleza, wie Fraport mitteilte. Das Unternehmen hat sich zu Investitionen verpflichtet.

Jericoacoara zählt zu den bevorzugten Revieren von Windsurfern und Kitern. 212.000 Passagiere nutzten den Flughafen 2024. Fraport übernimmt das Management voraussichtlich im nächsten Herbst.

Fraport ist seit 2017 in Brasilien aktiv. Eine Betriebskonzession besteht auch für den Flughafen Porto Alegre.

Die Fraport-Aktie gibt auf XETRA zeitweise 0,14 Prozent auf 71,70 Euro nach.

DOW JONES

Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com