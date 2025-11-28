Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Zuschlag erhalten
|
28.11.2025 13:23:00
Fraport-Aktie tiefer: Frankfurter Flughafenbetreiber erweitert Brasilien-Portfolio
Fraport hat im Nordosten Brasiliens den Zuschlag für die Betriebskonzession des Flughafens Jericoacoara bekommen.
Die Laufzeit der Konzession für Jericoacoara bis 2047 orientiert sich an jener für den bisher schon betriebenen Airport Fortaleza, wie Fraport mitteilte. Das Unternehmen hat sich zu Investitionen verpflichtet.
Jericoacoara zählt zu den bevorzugten Revieren von Windsurfern und Kitern. 212.000 Passagiere nutzten den Flughafen 2024. Fraport übernimmt das Management voraussichtlich im nächsten Herbst.
Fraport ist seit 2017 in Brasilien aktiv. Eine Betriebskonzession besteht auch für den Flughafen Porto Alegre.
Die Fraport-Aktie gibt auf XETRA zeitweise 0,14 Prozent auf 71,70 Euro nach.
DOW JONES
Weitere Links:
Nachrichten zu Fraport AG
|
26.11.25
|MDAX aktuell: MDAX zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.ch)
|
25.11.25
|MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fraport-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
20.11.25