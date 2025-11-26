MDAX aktuell: MDAX zum Start des Mittwochshandels freundlich

Um 09:12 Uhr springt der MDAX im XETRA-Handel um 0.42 Prozent auf 29’139.16 Punkte an. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 336.743 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.361 Prozent auf 29’120.78 Punkte an der Kurstafel, nach 29’015.89 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 29’089.94 Punkte, das Tageshoch hingegen 29’172.17 Zähler.

MDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 2.58 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, betrug der MDAX-Kurs 30’291.98 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 30’822.93 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2024, wurde der MDAX auf 26’210.76 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 13.30 Prozent aufwärts. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31’754.30 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 23’135.20 Zählern.

MDAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit thyssenkrupp (+ 4.22 Prozent auf 8.99 EUR), flatexDEGIRO (+ 2.74 Prozent auf 32.24 EUR), AIXTRON SE (+ 2.58) Prozent auf 17.69 EUR), Nordex (+ 2.33 Prozent auf 26.30 EUR) und IONOS (+ 1.82 Prozent auf 27.90 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil Aroundtown SA (-3.51 Prozent auf 3.08 EUR), CTS Eventim (-0.90 Prozent auf 83.00 EUR), Fraport (-0.76 Prozent auf 71.40 EUR), WACKER CHEMIE (-0.59 Prozent auf 66.95 EUR) und freenet (-0.50 Prozent auf 28.04 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der thyssenkrupp-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 276’946 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 39.346 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

MDAX-Fundamentaldaten im Blick

Im MDAX hat die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.24 Prozent bei der RTL-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch