Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 77 Euro auf "Neutral" belassen. Elodie Rall passte ihr Bewertungsmodell am Montagabend an die Quartalszahlen der Vorwoche an. Ihre operative Ergebnisschätzung steigt dabei minimal./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 19:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:15 / GMT





