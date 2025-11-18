Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
LANXESS Aktie

MDAX aktuell 18.11.2025 17:58:21

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsende

Der MDAX gab schlussendlich nach.

Delivery Hero
15.06 CHF 0.50%
Kaufen Verkaufen

Am Dienstag ging es im MDAX via XETRA schlussendlich um 2.06 Prozent auf 28’488.90 Punkte abwärts. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 343.726 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 1.20 Prozent auf 28’738.55 Punkte an der Kurstafel, nach 29’086.93 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 28’774.20 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 28’398.51 Punkten.

MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 29’512.77 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2025, wurde der MDAX auf 30’993.03 Punkte taxiert. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 18.11.2024, bei 26’195.18 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 10.77 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 31’754.30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23’135.20 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Gerresheimer (+ 0.90 Prozent auf 24.56 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0.48 Prozent auf 41.60 EUR), WACKER CHEMIE (+ 0.45 Prozent auf 67.55 EUR), TAG Immobilien (-0.07 Prozent auf 14.05 EUR) und Lufthansa (-0.18 Prozent auf 7.63 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil Fraport (-6.22 Prozent auf 71.60 EUR), RTL (-5.80 Prozent auf 31.65 EUR), LANXESS (-4.29 Prozent auf 15.83 EUR), TUI (-4.13 Prozent auf 7.33 EUR) und Delivery Hero (-3.83 Prozent auf 16.05 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der TUI-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 3’585’711 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 40.011 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

Unter den MDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5.20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17.40 Prozent bei der RTL-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com