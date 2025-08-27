Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich im Plus

Letztendlich notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0.32 Prozent höher bei 45’565.23 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 18.315 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.399 Prozent auf 45’236.83 Punkte an der Kurstafel, nach 45’418.07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 45’621.08 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 45’372.78 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0.088 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, einen Wert von 44’901.92 Punkten auf. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 27.05.2025, einen Stand von 42’343.65 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.08.2024, wies der Dow Jones 41’250.50 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 7.48 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 45’757.84 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 36’611.78 Zähler.

Dow Jones-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Salesforce (+ 2.63 Prozent auf 250.16 USD), Chevron (+ 1.19 Prozent auf 159.24 USD), UnitedHealth (+ 1.15 Prozent auf 303.88 USD), Microsoft (+ 0.94 Prozent auf 506.74 USD) und Home Depot (+ 0.93 Prozent auf 352.25 EUR). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Merck (-1.08 Prozent auf 84.07 USD), Nike (-0.75 Prozent auf 78.06 USD), Honeywell (-0.59 Prozent auf 221.25 USD), Amgen (-0.56 Prozent auf 287.97 USD) und McDonalds (-0.48 Prozent auf 311.43 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 35’312’296 Aktien gehandelt. Mit 3.776 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.22 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch