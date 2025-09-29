Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’930 0.5%  SPI 16’531 0.3%  Dow 46’247 0.7%  DAX 23’739 0.9%  Euro 0.9338 0.1%  EStoxx50 5’500 1.0%  Gold 3’763 0.4%  Bitcoin 87’357 0.2%  Dollar 0.7979 -0.2%  Öl 69.7 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Amazon-Aktie im Blick: Mega-Schnäppchen - Zweiter Prime Day verspricht Black-Friday-Preise
Hedgefonds-Manager Daniel Loeb setzt stark auf die NVIDIA-Aktie: Gründe für seine Milliardenwette
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Tesla verliert Top-Ten-Platz in Deutschland - Opel überholt US-Pionier bei E-Autos - Tesla-Aktie in Gefahr?
SPS-Aktie im Fokus: Immobilienkonzern kämpft vor dem höchsten Gericht um Maag-Hallen-Projekt
Suche...
Verkaufsempfehlungen KW 39 29.09.2025 03:17:28

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Diese Aktien empfehlen Analysten zum Verkauf:

×

    Weitere Links:

    `Deworsifizierung`? Warum Berkshire-Vize Charlie Munger nichts von Diversifizierung im Depot hielt
    Berkshire Hathaway im Q2 2025: So investierte Warren Buffett - neue Aktien im Depot
    Einhorn setzt auf neue Top-Aktie: So sah das Depot von Greenlight Capital im 2. Quartal 2025 aus

    Bildquelle: SergeyP / Shutterstock.com,REDPIXEL.PL / Shutterstock.com,SP-Photo / Shutterstock.com
    Eintrag hinzufügen

    Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

    Es ist ein Fehler aufgetreten!

    Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

    CHF
    Hinzufügen

    Börsentag 2025: Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen

    Im Experteninterview erklärt Prof. Dr. Torsten Dennin, welche Faktoren die Preise von Gold, Silber, Kupfer, Uran und Agrarrohstoffen treiben – und welche Chancen & Risiken Anleger jetzt kennen sollten.

    👉 Was steckt hinter der aktuellen Gold- und Silber-Rallye?
    👉 Welche Rohstoffe gelten 2025 als besonders spannend für Investments?
    👉 Wie investieren Anlegerinnen und Anleger am besten in Edelmetalle & Rohstoffe?

    Erhalte fundierte Einschätzungen, Marktprognosen und Antworten auf spannende Zuschauerfragen rund um Edelmetalle, Minenaktien, ETFs und Rohstofftrends.

    Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

    👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

    Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen | Börsentag Zürich 2025

    Inside Trading & Investment

    28.09.25 Logo WHS Tradebesprechung mit Michael Voigt und Jochen Schmidt - Heute wieder um 18:30 Uhr
    26.09.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.00% p.a. Barrier Reverse Convertible Softcallable auf ams-OSRAM
    26.09.25 SMI setzt Abwärtstrend dynamisch fort
    26.09.25 Marktüberblick: Versorger bei Anlegern en vogue
    26.09.25 Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen | Börsentag Zürich 2025
    26.09.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Seitwärts an der 3‘750er-Marke
    25.09.25 Julius Bär: 12.80% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (65%) auf Sonova Holding AG, Swiss Life Holding AG, Swatch Group AG, Partners Group Holding AG
    25.09.25 Klarna: Erfolgreiches Börsendebüt und Wachstumspläne
    02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
    mehr

    Mini-Futures auf SMI

    Typ Stop-Loss Hebel Symbol
    Short 12’423.55 19.24 B26SWU
    Short 12’680.06 13.71 BHDSPU
    Short 13’137.38 8.97 UEBSLU
    SMI-Kurs: 11’929.80 26.09.2025 17:31:16
    Long 11’412.74 18.93 BK5S8U
    Long 11’178.98 13.87 B3TS7U
    Long 10’684.64 8.77 SSPM4U
    Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

    Meistgelesene Nachrichten

    Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
    Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
    DA Davidson mit Kehrtwende: Warum das Analysehaus plötzlich bullish für die NVIDIA-Aktie ist
    Gold, Öl & Co. in KW 39: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
    Heidelberg Materials-Aktie erhält von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Bewertung: Buy
    Apple-Aktie im Fokus: Analyst erwartet revolutionäre KI-Transformation für Siri im kommenden Jahr
    Lufthansa-Aktie: Stellenabbau und drohender Streik der Piloten
    Idorsia Aktie News: Idorsia am Vormittag im Bärenmodus
    Telekom-Aktie im Plus: Moody's erhöht Rating auf A3
    Krypto-Treasury-Unternehmen: Warum blosses Nachahmen von Strategy & Co. nicht reicht

    Top-Rankings

    KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
    Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
    Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
    KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
    Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
    Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
    Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
    Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
    Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
    Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

    finanzen.net News

    Datum Titel
    {{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
    		{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}