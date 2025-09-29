Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Geändert am: 29.09.2025 07:05:46

Asiens Börsen uneins

An den Märkten in Fernost geht es in verschiedene Richtungen.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt legte am Freitag zu.

Der SMI war mit einem marginalen Minus gestartet, eroberte im Verlauf aber die Gewinnzone und setzte sich dort fest. Er beendete den Handel 0,45 Prozent fester bei 11'929,80 Punkten.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI eröffneten die Sitzung ebenso wenig bewegt und zeigten im Verlauf Gewinne. Der SPI notierte letztlich noch 0,29 Prozent höher bei 16'530,92 Einheiten, während der SLI 0,43 Prozent stärker bei 1'956,41 Stellen ins Wochenende ging.

Es wird nichts so heiss gegessen, wie es gekocht wird - das könnte das Motto für den Schweizer Aktienmarkt am Freitag gewesen sein. Nachdem US-Präsident Donald Trump mit einer neuen Zoll-Ankündigung an die Adresse der Pharmaindustrie zunächst für eine gewisse Verunsicherung gesorgt hatte, fielen die tatsächlichen Kursreaktionen der Branchentitel vergleichsweise moderat aus. Trump hat in der Nacht auf Freitag Zölle von 100 Prozent auf Arzneimittelimporte in die Vereinigten Staaten ab dem 1. Oktober angekündigt, sofern diese nicht in den USA produziert werden. Allerdings hatten gerade die beiden Pharma-Schwergewichte in den vergangenen Monaten bereits umfangreiche Investitionspläne für die USA angekündigt.

Vor allem die beiden Pharmaschwergewichte Roche und Novartis standen im Fokus. Bei Roche verwies ein Sprecher auf Anfrage durch AWP darauf, dass der Konzern erst kürzlich den ersten Spatenstich für ein neues Werk gemeldet hatte sowie Milliardeninvestitionen plant. Auch Novartis hatte bereits ähnliche Pläne angekündigt. Auch Analysten zeichneten in ihren ersten Kommentaren kein so düsteres Bild. Sie verwiesen ebenfalls auf die umfassenden Investitionspläne und geplante neue Produktionsstätten der Schweizer Firmen in den USA. Laut einem Vontobel-Analysten dürfte die ausreichen, um Zölle zu vermeiden.

Im Handelsverlauf wurden noch die PCE-Inflationsdaten aus den USA bekanntgegeben. Sie gelten als wichtigstes Inflationsmass der US-Notenbank Fed. Diese sind im August gestiegen und lagen 2,7 (Vormonat: 2,6) Prozent höher als vor einem Jahr, wie das Bureau of Economic Analysis mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten eine Jahresrate von 2,7 Prozent erwartet. Die Fed strebt eine Inflationsrate von 2 Prozent an. Im Monatsvergleich stieg der PCE-Preisindex im August wie erwartet um 0,3 (0,2) Prozent.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt zeigte sich am Freitag ein Plus.

Der DAX ist bereits höher in den Handel eingestiegen und verteidigte die Gewinnzone im Verlauf weiter. Er verabschiedete sich mit einem Kursplus von 0,87 Prozent bei 23'739,47 Punkten ins Wochenende.

Zum Ende einer durchwachsenen Woche hatte sich der DAX am Freitag wieder etwas berappelt. Aktien aus der zweiten und dritten Reihe tendierten hingegen knapp im Minus. Nach der Bekanntgabe neuer US-Konjunktur- und Inflationsdaten zog der deutsche Leitindex kurzfristig kräftig an.

In den USA stiegen die Konsumausgaben der privaten Haushalte im August etwas stärker als erwartet. Auch die privaten Einkommen kletterten deutlicher als prognostiziert. Der PCE-Deflator der persönlichen Konsumausgaben, eine Kennzahl zur Preisentwicklung, stieg dagegen erwartungsgemäss, wie die Kernrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden. Die Marktteilnehmer seien nicht enttäuscht worden, bemerkte Marktexperte Andreas Lipkow. "Die PCE-Kernrate signalisiert einen gleichbleibenden Preistrend und gibt der US-Notenbank Raum für weitere Zinssenkungen", so Lipkow.

WALL STREET

Die US-Börsen gingen am Freitag nach zuvor mehreren Verlusttagen in Folge wieder auf Erholungskurs.

Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 0,65 Prozent bei 46'247,29 Punkten. Bereits der Handelsstart war positiv ausgefallen, im Verlauf ging es dann weiter nach oben.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss bei 22'484,07 Zählern um 0,44 Prozent höher. Er hatte kaum verändert eröffnet und war zeitweise ins Minus gedreht, bevor die Bullen das Ruder übernahmen und für Kursgewinne sorgten.

Mit Spannung erwartete Inflationsdaten aus den USA sind exakt wie erwartet ausgefallen. Der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben, das bevorzugte Inflationsmass der US-Notenbank, stieg im August um 2,7 Prozent zum Vorjahr, nach 2,6 Prozent im Juli. An den Zinssenkungserwartungen ändert sich dadurch nichts, auch wenn das Preismass weiter über dem Ziel der Notenbank von 2 Prozent liegt.
Die persönlichen Ausgaben und Einnahmen sind unterdessen im August jeweils einen Tick stärker ausgefallen als erwartet. Sie sendeten damit ein weiteres Stärkesignal für die US-Wirtschaft, nachdem am Donnerstag bereits neue Konjunkturdaten besser als gedacht ausgefallen waren.

Für Verunsicherung an den Märkten sorgte jedoch weiter die drohende Schliessung von US-Behörden und anderen öffentlichen Einrichtungen zum 1. Oktober, falls man sich im Kongress nicht rechtzeitig auf einen Haushalt einigt.

Hauptthema waren aber wieder einmal Zölle nach entsprechenden Ankündigungen von US-Präsident Trump. Zum einen soll ab 1. Oktober ein Zoll von 100 Prozent auf importierte Medikamente erhoben werden, es sei denn die betreffenden Pharmaunternehmen bauen eine Produktion in den USA auf. Einige haben in den vergangenen Monaten schon neue Bauvorhaben angekündigt. Zum Anderen kündigte Trump Zölle auf Importe von schweren Lkw von 25 Prozent an und eine 50-prozentige Abgabe auf importierte Küchenschränke und Badezimmermöbel, sowie eine 30-prozentige auf Polstermöbel.

ASIEN

In Asien zeigen sich die Indizes zum Wochenauftakt mit unterschiedlichen Vorzeichen.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 verliert am Montag zeitweise 0,73 Prozent auf 45'025,59 Punkte.

Daneben steigt der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland leicht um 0,13 Prozent auf 3'832,90 Zähler.

Ebenfalls klar nach oben geht es in Hongkong: Hier zieht der Hang Seng zwischenzeitlich um 1,40 Prozent an auf 26'494,11 Einheiten.

An den Börsen in Asien setzt sich zum Wochenstart keine gemeinsame Tendenz durch. Stützend wirken einerseits die freundlichen Vorgaben der Wall Street vom Freitag. In den USA hatte ein im Rahmen der Erwartungen ausgefallener PCE-Preisindex die Hoffnung auf weitere Zinssenkungen der US-Notenbank genährt. Neue Zölle der Trump-Administration und der drohende "Shutdown" hatten die Kauflust der US-Anleger indessen etwas gebremst. Zum 1. Oktober droht die Schliessung von Behörden und anderen öffentlichen Einrichtungen, wenn sich der US-Kongress nicht rechtzeitig auf einen Haushalt einigt.

Gegen die positive Tendenz in der Region geht es in Tokio nach unten. Auf den japanischen Aktien lastet die Aufwertung des Yen zum Dollar. Die US-Währung wiederum wird von der Erwartung weiterer Zinssenkungen der Federal Reserve gedrückt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


