Nike Aktie 957150 / US6541061031

60.13
CHF
0.12
CHF
0.19 %
09:00:00
BRXC
11.08.2025 15:21:18

Nike Outperform

Nike
60.13 CHF 0.19%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. nach aktuellen Absatzzahlen des wichtigen Großhändlers Pou Sheng auf "Outperform" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Der chinesische Händler habe für Juli von einem rückläufigen Einzelhandelsgeschäft berichtet, schrieb Aneesha Sherman in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Vorjahresvergleich sei dies schon das fünfte Jahr in Folge mit einem Rückgang. Für Adidas und Nike lasse dies die Folgerung zu, dass das Wachstum in China gedämpft bleibe./tih/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 10:59 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 10:59 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nike Inc. Outperform
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 85.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 73.54 		Abst. Kursziel*:
15.58%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 73.26 		Abst. Kursziel aktuell:
16.03%
Analyst Name::
Aneesha Sherman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nike Inc.

Analysen zu Nike Inc.

07:55 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
28.07.25 Nike Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.07.25 Nike Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.07.25 Nike Outperform Bernstein Research
09.07.25 Nike Halten DZ BANK
