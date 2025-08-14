Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Nike
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nike nach dem Gespräch mit einem Branchenexperten auf "Neutral" mit einem Kursziel von 63 US-Dollar belassen. Der US-Sportartikelhersteller mache zwar Fortschritte, schrieb Jay Sole in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Aber eine Rückkehr zu einem soliden Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich stehe wohl noch nicht unmittelbar bevor./la/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 01:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 01:04 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

