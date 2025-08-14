|Kurse + Charts + Realtime
14.08.2025 11:54:18
Nike Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nike nach dem Gespräch mit einem Branchenexperten auf "Neutral" mit einem Kursziel von 63 US-Dollar belassen. Der US-Sportartikelhersteller mache zwar Fortschritte, schrieb Jay Sole in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Aber eine Rückkehr zu einem soliden Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich stehe wohl noch nicht unmittelbar bevor./la/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 01:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 01:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 63.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 77.20
|
Abst. Kursziel*:
-18.39%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 77.20
|
Abst. Kursziel aktuell:
-18.39%
|
Analyst Name::
Jay Sole
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
