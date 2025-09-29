Nike Aktie 957150 / US6541061031
55.63CHF
0.53CHF
0.97 %
10:43:30
BRXC
29.09.2025 14:23:56
Nike Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nike vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Der Sportartikelkonzern dürfte besser als vom Markt erwartet abgeschnitten haben, schrieb Randal Konik in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Für die zweite Hälfte des laufenden Geschäftsjahres sei aufgrund relativ niedriger Vorjahreswerte mit einer deutlich beschleunigten Entwicklung zu rechnen./rob/edh/men;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 03:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Buy
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 115.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 69.31
|
Abst. Kursziel*:
65.92%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 69.29
|
Abst. Kursziel aktuell:
65.97%
|
Analyst Name::
Randal Konik
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
