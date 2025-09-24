Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’989 -0.9%  SPI 16’673 -0.8%  Dow 46’293 -0.2%  DAX 23’529 -0.4%  Euro 0.9346 0.0%  EStoxx50 5’456 -0.3%  Gold 3’778 0.4%  Bitcoin 89’332 0.8%  Dollar 0.7928 0.2%  Öl 67.8 0.0% 
Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

24.09.2025 09:28:51

DAX-Handel aktuell: DAX zeigt sich zum Start schwächer

Der DAX gibt heute nach seinem Vortagesanstieg nach.

Siemens Energy
90.06 CHF -0.06%
Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.17 Prozent schwächer bei 23’570.60 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2.030 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0.042 Prozent leichter bei 23’601.50 Punkten, nach 23’611.33 Punkten am Vortag.

Bei 23’563.93 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 23’611.15 Punkten den höchsten Stand markierte.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 0.013 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, lag der DAX bei 24’363.09 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.06.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 23’641.58 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.09.2024, wurde der DAX auf 18’996.63 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 17.71 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 24’639.10 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 18’489.91 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 1.96 Prozent auf 1’949.50 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.27 Prozent auf 28.76 EUR), MTU Aero Engines (+ 1.07 Prozent auf 367.50 EUR), Siemens Energy (+ 1.04 Prozent auf 97.46 EUR) und EON SE (+ 0.77 Prozent auf 15.79 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Deutsche Bank (-1.63 Prozent auf 30.41 EUR), adidas (-1.57 Prozent auf 182.35 EUR), Brenntag SE (-1.49 Prozent auf 50.36 EUR), Siemens Healthineers (-1.36 Prozent auf 46.44 EUR) und BASF (-1.21 Prozent auf 42.33 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 420’090 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 261.686 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4.03 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.97 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch

Nachrichten zu Siemens Energy AG

