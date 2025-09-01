NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Neutral" mit einem Kursziel von 91,50 Euro belassen. Ein Medienbericht, dem zufolge Mitsubishi Heavy die Produktionskapazitäten für Gasturbinen in den kommenden zwei Jahren verdoppeln will, passe ins Branchenbild, schrieb Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Siemens Energy habe in den vergangenen beiden Jahren umfangreiche Aufträge erhalten. Die Frage sei nun, ob das Unternehmen die Kapazitäten über die bisherige Planung hinaus ausweiten muss./bek/jha/;