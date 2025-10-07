Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’561 0.1%  SPI 17’320 0.2%  Dow 46’695 -0.1%  DAX 24’422 0.2%  Euro 0.9312 0.0%  EStoxx50 5’639 0.2%  Gold 3’966 0.1%  Bitcoin 99’490 0.3%  Dollar 0.7988 0.5%  Öl 65.4 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Stellenabbau trifft wichtiges US-Werk in North Carolina
Swatch-Aktie stabil: Markenchef verabschiedet sich für einjährige Auszeit
AMD-Aktie erneut im Aufwind: Analyst reagiert auf Mega-Deal mit OpenAI
HelloFresh-Aktie nach amtlicher Warnung in USA vor Listerien unter Druck
Stadler-Aktie gesucht: Auftrag der SBB sowie aus Finnland erhalten
Suche...
Plus500 Depot

Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

98.91
CHF
-2.38
CHF
-2.35 %
13:01:58
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.10.2025 11:56:03

Siemens Energy Buy

Siemens Energy
98.91 CHF -2.35%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 124 Euro belassen. Der nächste wichtige Kurstreiber für den Energietechnikkonzern dürfte der Kapitalmarkttag im November werden, schrieb Ajay Patel in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er verwies auf Spielraum für höhere Geschäftsziele, weitere Details zur Trendwende bei der Profitabilität im Windturbinengeschäft, positive Veränderungen der Barmittelentwicklung und Bilanz sowie Aussagen zur Verwendung des Kapitals. Seine Ergebnisschätzung (Ebita) für 2030 liege 10 Prozent über der Konsensprognose, betonte der Experte./gl/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 01:01 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
124.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
105.94 € 		Abst. Kursziel*:
17.05%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
106.45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.49%
Analyst Name::
Ajay Patel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens Energy AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Energy AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:56 Siemens Energy Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:42 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 Siemens Energy Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.25 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.09.25 Siemens Energy Underperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen