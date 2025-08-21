|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Siemens Energy Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. In Reaktion auf den starken Auftragseingang im dritten Geschäftsquartal und im Zuge einer Verlagerung des Bewertungshorizonts in die Zukunft, habe er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (Ebitda) für den Energietechnikkonzern etwas angehoben, schrieb Nicholas Green in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktien erschienen aber zu hoch bewertet./rob/edh/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Underperform
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
37.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
99.52 €
|
Abst. Kursziel*:
-62.82%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
92.36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-59.94%
|
Analyst Name::
Nicholas Green
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
12:26
|XETRA-Handel: LUS-DAX mit Kursplus (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt: DAX-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt: DAX liegt zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
21.08.25
|Siemens Energy-Aktie steigt: Energiewende im Fokus - JPMorgan setzt auf HVDC-Technologie (finanzen.ch)
|
21.08.25
|Schwacher Handel: LUS-DAX beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
21.08.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
21.08.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zeigt sich schwächer (finanzen.ch)