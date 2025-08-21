Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'277 0.3%  SPI 17'042 0.3%  Dow 44'786 -0.3%  DAX 24'310 0.1%  Euro 0.9385 0.0%  EStoxx50 5'477 0.3%  Gold 3'331 -0.2%  Bitcoin 91'211 0.3%  Dollar 0.8091 0.1%  Öl 67.6 -0.2% 
Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

86.80
CHF
-0.15
CHF
-0.17 %
09:00:20
BRXC
22.08.2025 10:26:49

Siemens Energy Underperform

Siemens Energy
86.80 CHF -0.17%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. In Reaktion auf den starken Auftragseingang im dritten Geschäftsquartal und im Zuge einer Verlagerung des Bewertungshorizonts in die Zukunft, habe er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (Ebitda) für den Energietechnikkonzern etwas angehoben, schrieb Nicholas Green in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktien erschienen aber zu hoch bewertet./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 18:36 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Energy AG Underperform
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
37.00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
99.52 € 		Abst. Kursziel*:
-62.82%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
92.36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-59.94%
Analyst Name::
Nicholas Green 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

