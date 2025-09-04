Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
80.91CHF
1.30CHF
1.63 %
11:50:42
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
04.09.2025 10:55:54
Siemens Energy Underperform
Siemens Energy
80.91 CHF 1.63%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Underperform" belassen. Analyst Nicholas Green sieht damit in seiner Zusammenfassung der aktuellen Gemengelage vom Mittwochnachmittag weiter enorme Kursrisiken./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 16:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
37.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
84.04 €
|
Abst. Kursziel*:
-55.97%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
87.62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-57.77%
|
Analyst Name::
Nicholas Green
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
12:18
|Milliardenauftrag für Siemens Energy bei Ostsee-Projekt (AWP)
|
11:33
|Siemens Energy-Aktie im Fokus: Mega-Deal für neues Servicecenter (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
03.09.25
|XETRA-Handel: DAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Siemens Energy-Aktie zwischen Euphorie und Analysten-Skepsis: EURO STOXX 50-Aufnahme im Blick (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Börse Frankfurt in Grün: DAX beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
03.09.25
|XETRA-Handel LUS-DAX zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
02.09.25
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)