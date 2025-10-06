Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’544 -0.1%  SPI 17’289 0.0%  Dow 46’695 -0.1%  DAX 24’380 0.0%  Euro 0.9311 0.0%  EStoxx50 5’622 -0.1%  Gold 3’950 -0.3%  Bitcoin 98’844 -0.3%  Dollar 0.7972 0.3%  Öl 65.7 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Zu spät für ein Krypto-Investment? Das sagen die Experten von Jefferies
AppLovin-Aktie sackt zweistellig ab: US-Börsenaufsicht hat wohl Ermittlungen aufgenommen
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Stellenabbau trifft wichtiges US-Werk in North Carolina
Goldpreis: Weitere Rekorde dank "US-Shutdown"
DKSH-Aktie: Vertriebsvereinbarung mit thailändischem Lebensmittelanbieter RBF
Suche...
Plus500 Depot

Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

101.29
CHF
0.96
CHF
0.95 %
06.10.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.10.2025 07:42:40

Siemens Energy Neutral

Siemens Energy
101.29 CHF 0.95%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy vor Quartalszahlen und dem Kapitalmarkttag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 91,50 Euro belassen. Die Markterwartungen für die Ergebnisse zum vierten Geschäftsquartal und für die neuen mittelfristigen Ziele seien angemessen hoch, schrieb Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er gehe jedoch davon aus, dass der Energietechnikkonzern weiterhin konservativ wirtschaften werde, um die Prognosen zu übertreffen./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Siemens Energy AG Neutral
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
91.50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
107.13 € 		Abst. Kursziel*:
-14.59%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
106.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-14.41%
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens Energy AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Energy AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:42 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 Siemens Energy Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.25 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.09.25 Siemens Energy Underperform Bernstein Research
26.09.25 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen