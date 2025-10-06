Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
Siemens Energy Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy vor Quartalszahlen und dem Kapitalmarkttag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 91,50 Euro belassen. Die Markterwartungen für die Ergebnisse zum vierten Geschäftsquartal und für die neuen mittelfristigen Ziele seien angemessen hoch, schrieb Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er gehe jedoch davon aus, dass der Energietechnikkonzern weiterhin konservativ wirtschaften werde, um die Prognosen zu übertreffen./rob/edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Neutral
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
91.50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
107.13 €
|
Abst. Kursziel*:
-14.59%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
106.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14.41%
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
Analysen zu Siemens Energy AG
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Energy AG
|101.29
|0.95%
