SMI 12'270 0.5%  SPI 17'027 0.4%  Dow 44'946 0.1%  DAX 24'277 -0.6%  Euro 0.9377 -0.3%  EStoxx50 5'472 -0.2%  Gold 3'341 0.8%  Bitcoin 91'747 0.7%  Dollar 0.8041 -0.5%  Öl 66.7 1.1% 
Plus500 Depot

Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

86.05
CHF
-2.06
CHF
-2.34 %
16:33:06
BRXC
Kaufen Verkaufen
20.08.2025 16:17:23

Siemens Energy Neutral

Siemens Energy
86.05 CHF -2.34%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Neutral" belassen. In der gegenwärtigen Transformation der Energieerzeugung und -übertragung spiele Hochspannungs-Gleichstrom (HVDC) eine zunehmende Rolle, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie der Investmentbank. Die Technik erlaube eine effiziente Übertragung großer Strommengen über lange Distanzen. Die Nachfrage nach Ausrüstung für diese Energieform steige weltweit, auf den westlichen Märkten gebe es mit Hitachi, GE Vernova und Siemens Energy drei große Anbieter. Das Angebot sei knapp, Lieferzeiten für Ventile zur Umwandlung von Wechsel- in Gleichstrom etwa beliefen sich auf rund zehn Jahre. Allerdings dürften asiatische Anbieter aufholen, so die Prognose der Experten./bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 21:07 / HKT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 21:09 / HKT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Energy AG Neutral
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
99.52 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
91.84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

