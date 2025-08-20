|Kurse + Charts + Realtime
Siemens Energy Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Neutral" belassen. In der gegenwärtigen Transformation der Energieerzeugung und -übertragung spiele Hochspannungs-Gleichstrom (HVDC) eine zunehmende Rolle, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie der Investmentbank. Die Technik erlaube eine effiziente Übertragung großer Strommengen über lange Distanzen. Die Nachfrage nach Ausrüstung für diese Energieform steige weltweit, auf den westlichen Märkten gebe es mit Hitachi, GE Vernova und Siemens Energy drei große Anbieter. Das Angebot sei knapp, Lieferzeiten für Ventile zur Umwandlung von Wechsel- in Gleichstrom etwa beliefen sich auf rund zehn Jahre. Allerdings dürften asiatische Anbieter aufholen, so die Prognose der Experten./bek/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
99.52 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
91.84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
