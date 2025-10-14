Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Siemens Energy Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Die für das zweite Halbjahr 2025 erhoffte allgemeine Belebung der Industrie sei auf 2026 verschoben, konstatierte das Analystenteam um Colin Moody in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Investitionsgüterbranche. Nach einer Überprüfung der Prognosen für 2026 reduzierten die Experten ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Hälfte der von ihnen beobachteten Sektorunternehmen um durchschnittlich 3 Prozent. Da die Branchenbewertung nicht günstig sei, sollten Anleger selektiv vorgehen, empfiehlt das RBC-Team./edh/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Outperform
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
130.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
106.90 €
|
Abst. Kursziel*:
21.61%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
102.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.08%
|
Analyst Name::
Colin Moody
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
12:26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX liegt im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|Euro STOXX 50 aktuell: Das macht der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel in Frankfurt: So steht der DAX am Mittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt: DAX gibt zum Start nach (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Start zurück (finanzen.ch)
|
13.10.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Montagshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
13.10.25
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 steigt letztendlich (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens Energy AG
|11:38
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.25
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:38
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.25
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:38
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.25
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.25
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|22.08.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|06.08.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|07.10.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Energy AG
|96.52
|-2.48%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:50
|
JP Morgan Chase & Co.
Rio Tinto Overweight
|11:49
|
Bernstein Research
DHL Group Outperform
|11:41
|
RBC Capital Markets
Volvo AB Outperform
|11:40
|
RBC Capital Markets
Nordex Underperform
|11:40
|
RBC Capital Markets
RATIONAL Underperform
|11:39
|
RBC Capital Markets
Daimler Truck Outperform
|11:38
|
RBC Capital Markets
Siemens Energy Outperform