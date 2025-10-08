Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
Siemens Energy Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Siemens Energy mit "Outperform" und einem Kursziel von 130 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Investitionszyklus des Energietechnikkonzerns in Gas- und Energieübertragungsnetze habe den Scheitelpunkt erreicht, schrieb Colin Moody in seiner am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Er traut Siemens Energy von 2026 bis 2030 deutlich höhere Wachstumsraten beim organischen Umsatz sowie beim Ergebnis (Ebita) zu als der europäischen Elektrobranche. Kurzfristig dürfte sich der Kapitalmarkttag im November als Kurstreiber erweisen. Die mittelfristigen Aussichten würden ungeachtet bestehender Geschäftszyklus-Risiken vom Auftragsbestand und einem strukturell verbesserten Branchenumfeld gestützt. Dazu bleibe die Bewertung günstig./gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Outperform
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
130.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
108.45 €
|
Abst. Kursziel*:
19.87%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
109.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.51%
|
Analyst Name::
Colin Moody
|
KGV*:
-
