Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

99.47
CHF
0.60
CHF
0.60 %
08.10.2025
BRXC
09.10.2025 07:57:14

Siemens Energy Outperform

Siemens Energy
99.47 CHF 0.60%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Siemens Energy mit "Outperform" und einem Kursziel von 130 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Investitionszyklus des Energietechnikkonzerns in Gas- und Energieübertragungsnetze habe den Scheitelpunkt erreicht, schrieb Colin Moody in seiner am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Er traut Siemens Energy von 2026 bis 2030 deutlich höhere Wachstumsraten beim organischen Umsatz sowie beim Ergebnis (Ebita) zu als der europäischen Elektrobranche. Kurzfristig dürfte sich der Kapitalmarkttag im November als Kurstreiber erweisen. Die mittelfristigen Aussichten würden ungeachtet bestehender Geschäftszyklus-Risiken vom Auftragsbestand und einem strukturell verbesserten Branchenumfeld gestützt. Dazu bleibe die Bewertung günstig./gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 01:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 01:15 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Energy AG Outperform
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
130.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
108.45 € 		Abst. Kursziel*:
19.87%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
109.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.51%
Analyst Name::
Colin Moody 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

