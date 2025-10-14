Goldman Sachs Aktie 714968 / US38141G1040
14.10.2025 14:04:36
Goldman Sachs-Aktie dennoch im Minus: Rekord-Umsatz beflügelt Gewinn
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat im dritten Quartal dank unerwartet hoher Erträge einen kräftigen Gewinnsprung hingelegt.
Goldman SachsUnter dem Strich verdiente das Geldhaus 4,1 Milliarden Dollar (3,5 Mrd Euro) und damit 37 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie es am Dienstag in New York mitteilte. Das war deutlich mehr als von Analysten im Schnitt erwartet.
631.38 CHF -0.02%
Besonders die gestiegenen Einnahmen aus dem Handel mit Wertpapieren und der Begleitung von Übernahmen und Börsengängen trieben die Erträge der Bank im Jahresvergleich um ein Fünftel auf fast 15,2 Milliarden Dollar nach oben. Damit lagen sie so hoch wie noch nie in einem dritten Quartal. Trotzdem ging es für die Goldman Sachs-Aktie im vorbörslichen NYSE-Handel am Dienstag um 1,5 Prozent abwärts auf 775 US-Dollar.
/stw/stk
NEW YORK (awp international)
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu Goldman Sachs
