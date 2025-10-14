Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’425 -0.5%  SPI 17’130 -0.5%  Dow 46’068 1.3%  DAX 24’081 -1.3%  Euro 0.9295 -0.1%  EStoxx50 5’511 -1.0%  Gold 4’126 0.4%  Bitcoin 89’511 -3.4%  Dollar 0.8042 0.0%  Öl 62.0 -2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Rheinmetall-Aktie dennoch schwach: Neues Joint Venture für Unterstützungsfahrzeuge in Polen - HENSOLDT und RENK fallen ebenfalls
Ausblick: ASML NV präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Finanz.Punkt. - der Schweizer Podcast für deine finanzielle Bildung
Goldman Sachs-Aktie dennoch im Minus: Rekord-Umsatz beflügelt Gewinn
J&J-Aktie kaum verändert: Johnson & Johnson hebt Umsatzziel erneut an - Trennung vom Orthopädiegeschäft
Suche...

Goldman Sachs Aktie 714968 / US38141G1040

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Gewinnsprung 14.10.2025 14:04:36

Goldman Sachs-Aktie dennoch im Minus: Rekord-Umsatz beflügelt Gewinn

Goldman Sachs-Aktie dennoch im Minus: Rekord-Umsatz beflügelt Gewinn

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat im dritten Quartal dank unerwartet hoher Erträge einen kräftigen Gewinnsprung hingelegt.

Goldman Sachs
631.38 CHF -0.02%
Kaufen Verkaufen
Unter dem Strich verdiente das Geldhaus 4,1 Milliarden Dollar (3,5 Mrd Euro) und damit 37 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie es am Dienstag in New York mitteilte. Das war deutlich mehr als von Analysten im Schnitt erwartet.

Besonders die gestiegenen Einnahmen aus dem Handel mit Wertpapieren und der Begleitung von Übernahmen und Börsengängen trieben die Erträge der Bank im Jahresvergleich um ein Fünftel auf fast 15,2 Milliarden Dollar nach oben. Damit lagen sie so hoch wie noch nie in einem dritten Quartal. Trotzdem ging es für die Goldman Sachs-Aktie im vorbörslichen NYSE-Handel am Dienstag um 1,5 Prozent abwärts auf 775 US-Dollar.

/stw/stk

NEW YORK (awp international)

Weitere Links:

Alphabet-Aktie unter Druck: Google will KI-Rechenzentrum in Indien errichten

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldman Sachs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten