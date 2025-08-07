|Kurse + Charts + Realtime
07.08.2025 10:02:11
DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SAP SE-Investment von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in SAP SE-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Die SAP SE-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 137.22 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die SAP SE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 7.288 SAP SE-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’813.51 EUR, da sich der Wert einer SAP SE-Aktie am 06.08.2025 auf 248.85 EUR belief. Damit wäre die Investition um 81.35 Prozent gestiegen.
Der SAP SE-Wert an der Börse wurde auf 287.25 Mrd. Euro beziffert. Der SAP SE-Börsengang fand am 13.09.2000 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines SAP SE-Papiers auf 53.00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
