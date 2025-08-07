|Kurse + Charts + Realtime
|EON SE-Anlage unter der Lupe
|
07.08.2025 10:02:11
DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EON SE von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren EON SE-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Am 07.08.2022 wurde das EON SE-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das EON SE-Papier letztlich bei 8.80 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die EON SE-Aktie investiert hat, hat nun 11.369 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des EON SE-Papiers auf 16.49 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 187.47 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 87.47 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von EON SE bezifferte sich zuletzt auf 42.67 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu E.ON SE
|
04.08.25
|Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen LUS-DAX nachmittags steigen (finanzen.ch)
|
04.08.25
|Optimismus in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Montagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
01.08.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels in Rot (finanzen.ch)
|
01.08.25
|Börse Frankfurt: DAX letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
01.08.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX fällt nachmittags zurück (finanzen.ch)
|
01.08.25
|Börse Frankfurt in Rot: DAX nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
01.08.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX in Rot (finanzen.ch)
|
01.08.25
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
Analysen zu E.ON SE
|31.07.25
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.25
|E.ON Neutral
|UBS AG
|24.07.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
