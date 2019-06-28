|Kurse + Charts + Realtime
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
13.08.2025 08:53:28
EON SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon nach Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Resultate hätten die Erwartungen in etwa erfüllt, schrieb Javier Garrido in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei dem Energiekonzern liege der Fokus auf der nächsten Regulierungsperiode./rob/tih/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 06:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 06:57 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Overweight
|
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
16.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
16.07 €
|
Abst. Kursziel*:
-0.40%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
15.99 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.06%
|
Analyst Name::
Javier Garrido
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu E.ON SE
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX startet mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt: DAX zum Start des Mittwochshandels auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
07:00
|EQS-News: E.ON wächst weiter und steigert Investitionen (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: E.ON continues to grow and increases investments (EQS Group)
|
12.08.25