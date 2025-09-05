Die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie im August 2025

Im abgelaufenen Monat haben 11 Experten ihre Einschätzung der Bayer-Aktie veröffentlicht.

1 Experte empfiehlt die Bayer-Aktie zu kaufen, 10 Analysten stufen die Anteilsscheine von Bayer mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 26,27 EUR beziffert, während der aktuelle Bayer-Kurs an der Börse XETRA bei 28,06 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 25,00 EUR -10,91 18.08.2025 UBS AG 26,00 EUR -7,34 14.08.2025 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 26,00 EUR -7,34 12.08.2025 DZ BANK - - 11.08.2025 Jefferies & Company Inc. - - 11.08.2025 Goldman Sachs Group Inc. 35,00 EUR 24,73 07.08.2025 UBS AG 24,00 EUR -14,47 06.08.2025 JP Morgan Chase & Co. 25,00 EUR -10,91 06.08.2025 Jefferies & Company Inc. 25,00 EUR -10,91 06.08.2025 Deutsche Bank AG 23,00 EUR -18,03 04.08.2025 Bernstein Research 30,00 EUR 6,91 01.08.2025 Jefferies & Company Inc. 25,00 EUR -10,91 01.08.2025 JP Morgan Chase & Co. 25,00 EUR -10,91 01.08.2025

