05.09.2025 11:41:00
Die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie im August 2025
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Bayer-Aktie in den Fokus genommen.
Im abgelaufenen Monat haben 11 Experten ihre Einschätzung der Bayer-Aktie veröffentlicht.
1 Experte empfiehlt die Bayer-Aktie zu kaufen, 10 Analysten stufen die Anteilsscheine von Bayer mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 26,27 EUR beziffert, während der aktuelle Bayer-Kurs an der Börse XETRA bei 28,06 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|25,00 EUR
|-10,91
|18.08.2025
|UBS AG
|26,00 EUR
|-7,34
|14.08.2025
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26,00 EUR
|-7,34
|12.08.2025
|DZ BANK
|-
|-
|11.08.2025
|Jefferies & Company Inc.
|-
|-
|11.08.2025
|Goldman Sachs Group Inc.
|35,00 EUR
|24,73
|07.08.2025
|UBS AG
|24,00 EUR
|-14,47
|06.08.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|25,00 EUR
|-10,91
|06.08.2025
|Jefferies & Company Inc.
|25,00 EUR
|-10,91
|06.08.2025
|Deutsche Bank AG
|23,00 EUR
|-18,03
|04.08.2025
|Bernstein Research
|30,00 EUR
|6,91
|01.08.2025
|Jefferies & Company Inc.
|25,00 EUR
|-10,91
|01.08.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|25,00 EUR
|-10,91
|01.08.2025
Redaktion finanzen.ch
