Aktienanalysen 05.09.2025 11:41:00

Die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie im August 2025

Die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie im August 2025

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Bayer-Aktie in den Fokus genommen.

Bayer
27.02 CHF 1.17%
Im abgelaufenen Monat haben 11 Experten ihre Einschätzung der Bayer-Aktie veröffentlicht.

1 Experte empfiehlt die Bayer-Aktie zu kaufen, 10 Analysten stufen die Anteilsscheine von Bayer mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 26,27 EUR beziffert, während der aktuelle Bayer-Kurs an der Börse XETRA bei 28,06 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.25,00 EUR-10,9118.08.2025
UBS AG26,00 EUR-7,3414.08.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)26,00 EUR-7,3412.08.2025
DZ BANK--11.08.2025
Jefferies & Company Inc.--11.08.2025
Goldman Sachs Group Inc.35,00 EUR24,7307.08.2025
UBS AG24,00 EUR-14,4706.08.2025
JP Morgan Chase & Co.25,00 EUR-10,9106.08.2025
Jefferies & Company Inc.25,00 EUR-10,9106.08.2025
Deutsche Bank AG23,00 EUR-18,0304.08.2025
Bernstein Research30,00 EUR6,9101.08.2025
Jefferies & Company Inc.25,00 EUR-10,9101.08.2025
JP Morgan Chase & Co.25,00 EUR-10,9101.08.2025

