|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
27.08.2025 06:59:50
EON SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Eon von 18 auf 17,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Essener seien ein "Spielmacher" in der Energiewende, schrieb Andrew Fisher in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Auch nach der starken Kursentwicklung im Jahresverlauf sieht er noch Luft nach oben. Das etwas gesunkene Kursziel begründet er mit leicht gekappten Langfristschätzungen der Gewinne./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 16:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Buy
|
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
17.70 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
15.55 €
|
Abst. Kursziel*:
13.83%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15.66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.03%
|
Analyst Name::
Andrew Fisher
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu E.ON SE
|
26.08.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Verluste (finanzen.ch)
|
26.08.25
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX gibt schlussendlich nach (finanzen.ch)
|
26.08.25