HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Eon von 18 auf 17,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Essener seien ein "Spielmacher" in der Energiewende, schrieb Andrew Fisher in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Auch nach der starken Kursentwicklung im Jahresverlauf sieht er noch Luft nach oben. Das etwas gesunkene Kursziel begründet er mit leicht gekappten Langfristschätzungen der Gewinne./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 16:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

