E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999

10.61
CHF
-0.07
CHF
-0.64 %
28.06.2019
SWX
15.08.2025 07:53:18

EON SE Neutral

E.ON
14.81 CHF -1.41%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eon nach einer Investorenveranstaltung mit Konzernchef und Finanzchef auf "Neutral" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Führung des Stromnetzbetreibers blicke unverändert zuversichtlich auf das Netzwachstum, schrieb Wanda Serwinowska in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/mis/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 18:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

E.ON SE Neutral
Unternehmen:
E.ON SE
UBS AG
16.00 €
Rating jetzt:
Neutral
15.99 € 		Abst. Kursziel*:
0.03%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
15.95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0.31%
Analyst Name::
Wanda Serwinowska
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

