E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999

10.61
CHF
-0.07
CHF
-0.64 %
28.06.2019
SWX
19.08.2025 17:56:40

EON SE Sector Perform

E.ON
14.86 CHF -0.99%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Eon nach Halbjahreszahlen von 14 auf 15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Alexander Wheeler lobte in einer am Dienstag vorliegenden Studie unter anderem eine starke Bilanz des Stromerzeugers und Netzbetreibers. Das gebe dem Unternehmen die Möglichkeit, weiterhin zu investieren. Daneben liege der Fokus auf der Regulierung der Branche./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 11:28 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 11:30 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: E.ON SE Sector Perform
Unternehmen:
E.ON SE 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
15.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
15.74 € 		Abst. Kursziel*:
-4.70%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
15.71 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4.52%
Analyst Name::
Alexander Wheeler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

