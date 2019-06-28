|Kurse + Charts + Realtime
19.08.2025 17:56:40
EON SE Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Eon nach Halbjahreszahlen von 14 auf 15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Alexander Wheeler lobte in einer am Dienstag vorliegenden Studie unter anderem eine starke Bilanz des Stromerzeugers und Netzbetreibers. Das gebe dem Unternehmen die Möglichkeit, weiterhin zu investieren. Daneben liege der Fokus auf der Regulierung der Branche./rob/bek/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 11:28 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 11:30 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
15.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
15.74 €
|
Abst. Kursziel*:
-4.70%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
15.71 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.52%
|
Analyst Name::
Alexander Wheeler
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu E.ON SE
|17:56
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.08.25
|E.ON Neutral
|UBS AG
