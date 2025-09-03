Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
03.09.2025 16:48:09

EQS-DD: E.ON SE: Nadia Jakobi, Kauf

E.ON
13.77 CHF -2.72%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

03.09.2025 / 16:46 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Nadia
Nachname(n): Jakobi

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
E.ON SE

b) LEI
Q9MAIUP40P25UFBFG033 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000ENAG999

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
14,695 EUR 1,05 EUR
14,695 EUR 199.998,95 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
14,695 EUR 200.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
03.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Trade Republic Bank GmbH
MIC: TRBX


03.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com












Sprache: Deutsch
Unternehmen: E.ON SE
Brüsseler Platz 1
45131 Essen
Deutschland
Internet: www.eon.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




100470  03.09.2025 CET/CEST





