E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
03.09.2025 16:48:09
EQS-DD: E.ON SE: Nadia Jakobi, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
03.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|E.ON SE
|Brüsseler Platz 1
|45131 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.eon.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
100470 03.09.2025 CET/CEST
Nachrichten zu E.ON SE
|
16:48
|EQS-DD: E.ON SE: Nadia Jakobi, buy (EQS Group)
|
16:48
|EQS-DD: E.ON SE: Nadia Jakobi, Kauf (EQS Group)
|
01.09.25
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
01.09.25
|Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.ch)
|
01.09.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: So steht der LUS-DAX am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
01.09.25
|DAX-Handel aktuell: DAX bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
01.09.25
|Zuversicht in Frankfurt: DAX-Anleger greifen am Montagmittag zu (finanzen.ch)
|
01.09.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: mittags Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.ch)