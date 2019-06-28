E.ON 15.02 CHF 0.43% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon nach Halbjahreszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Energieversorger habe solide abgeschnitten, schrieb Deepa Venkateswaran am Mittwoch. Die Expertin hob die Aussage der Essener hervor, dass regulatorische Verbesserungen erforderlich seien, um Investitionen in die deutschen Stromnetze zu beschleunigen./la/he;

