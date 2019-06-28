Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999

10.61
CHF
-0.07
CHF
-0.64 %
28.06.2019
SWX
13.08.2025 15:21:57

EON SE Market-Perform

E.ON
15.02 CHF 0.43%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon nach Halbjahreszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Energieversorger habe solide abgeschnitten, schrieb Deepa Venkateswaran am Mittwoch. Die Expertin hob die Aussage der Essener hervor, dass regulatorische Verbesserungen erforderlich seien, um Investitionen in die deutschen Stromnetze zu beschleunigen./la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 11:36 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 11:36 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: E.ON SE Market-Perform
Unternehmen:
E.ON SE 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
17.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
16.04 € 		Abst. Kursziel*:
5.99%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
15.99 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.35%
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu E.ON SE

