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Bestellung erhalten 17.03.2026 14:54:00

Daimler Truck-Aktie dennoch leichter: Bestellung von 75 Elektro-Lkw eActros aus den Niederlanden

Daimler Truck-Aktie dennoch leichter: Bestellung von 75 Elektro-Lkw eActros aus den Niederlanden

Daimler Truck hat einen weiteren Auftrag für 75 eActros 600 aus den Niederlanden erhalten.

Daimler Truck
38.30 CHF -0.53%
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Der Logistikdienstleister Simon Loos hat diese Lkw bei Mercedes-Benz Trucks bestellt, wie der DAX-Konzern mitteilte. Damit wachse die Zahl der E-Lkw in der Flotte bei Simon Loos auf insgesamt 210 Fahrzeuge. Die erste Bestellung über 75 eActros 600 im Herbst 2024 habe sämtliche Erwartungen erfüllt, so Wim Roks, Fuhrparkmanager bei Simon Loos, laut Mitteilung.

Finanzielle Angaben zu der Order machten die Unternehmen nicht.

Am Dienstag notiert die Daimler Truck-Aktie zeitweise 0,14 Prozent tiefer bei 42,26 Euro.

DJG/kla/cln

Dow Jones Newswires

Weitere Links:

Daimler Truck-Aktie unter Druck: Aktienrückkaufprogramm startet Montag
Daimler Truck-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Neutral
So viel hätten Anleger mit einem Investment in Daimler Truck von vor 3 Jahren verdient

Bildquelle: Robert Way / Shutterstock.com,Daimler Truck AG

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16.03.26 Daimler Truck Neutral UBS AG
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Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Der Goldpreis hat ein neues Rekordniveau erreicht und notiert bereits seit mehreren Tagen über 5.000 US-Dollar. Doch profitieren davon auch die Minenaktien? Und ist es für Anleger sinnvoller, direkt Gold zu kaufen oder lieber in Unternehmen zu investieren, die Gold fördern?

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Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

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Short 13’779.27 13.78 SN2BBU
Short 14’280.55 8.92 S8MBFU
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Long 12’159.32 13.85 SN3BLU
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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