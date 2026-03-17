Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
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17.03.2026 14:54:00
Daimler Truck-Aktie dennoch leichter: Bestellung von 75 Elektro-Lkw eActros aus den Niederlanden
Daimler Truck hat einen weiteren Auftrag für 75 eActros 600 aus den Niederlanden erhalten.
Finanzielle Angaben zu der Order machten die Unternehmen nicht.
Am Dienstag notiert die Daimler Truck-Aktie zeitweise 0,14 Prozent tiefer bei 42,26 Euro.
DJG/kla/cln
Dow Jones Newswires
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• Warum Kupfer, Stahl und andere Rohstoffe durch Infrastruktur und Digitalisierung immer wichtiger werden
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