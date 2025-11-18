Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Zukauf 18.11.2025 11:58:00

Brenntag kauft US-Anbieter Chem Tech Services - Aktie verliert

Brenntag kauft in den USA zu. Wie der Chemikalienhändler mitteilte, übernimmt er Chem Tech Services, einen führenden Anbieter von Produktionschemikalien mit Fokus auf Ölfelder in Texas und New Mexico.

Brenntag
44.38 CHF -0.10%
Einen Kaufpreis nannte Brenntag nicht. Chem Tech Services hat in den vergangenen 12 Monaten einen Umsatz von über 80 Millionen US-Dollar erzielt.

Die Brenntag-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 0,27 Prozent auf 48,11 Euro.

DOW JONES-

